Fall Hamminger: 67.345 Euro für den Weißen Ring

"Sensationell, das geht ja in die Richtung eine Million Schilling!", rechnet Franz Grünbart freudig vor. 36 Jahre lang war der Neuhofner für die Verbrechensopferhilfe-Einrichtung Weißer Ring aktiv, drei Jahrzehnte als Landesleiter. Eine so große Einzelspende wie diese 67.345 Euro habe es in 30 Jahren nicht gegeben. Die Freude ist auch bei Geschäftsführerin Natascha Smertnig dementsprechend groß.

Die "Theatergruppe Kobernaußerwaldbühne" darf zu Recht stolz sein: 50 Laiendarsteller rund um die beiden Hauptorganisatoren Martin Mayer und Gerhard Frauscher haben im vergangenen Sommer die Geschichte des Innviertler Mörders Georg Hamminger auf die Bühne gebracht. Mehr als 5000 Besucher haben sich das Stück "Der Fall Hamminger", das die beiden nach akribischen Recherchen selbst geschrieben haben, angesehen.Die Aufführungen waren schnell ausverkauft, immer wieder gab es Zusatzvorstellung, satte 18 Mal wurde auf der extra errichteten Kobernaußerwaldbühne gespielt. Dass der Erlös an den Weißen Ring gehen würde, stand schon vorher fest. Dass der Erfolg so groß sein würde, kam für die Protagonisten und die Spendenempfänger unerwartet. „Das ist eine unglaubliche Dimension. Sensationell, was da so professionell auf die Beine gestellt wurde, da kann man nur ein großes Danke an alle Beteiligten richten“, sagt Grünbart.

Nicht nur durch die Vorstellungen, sondern auch durch den Verkauf von DVDs über das Stück wurde die Spendensumme aufgepeppt. 1000 DVDs wurden verkauft.

Der Weiße Ring unterstützt Opfer von Straftaten mit professioneller Beratung und Betreuung, psychosozialer und juristischer Prozessbegleitung und in Notfällen auch durch materielle Unterstützung. Das Geld wird dringend gebraucht, denn diese Organisation ist auf Spendengelder angewiesen, damit sie helfen kann. "Und zwar vor allem dann, wenn das Verbrechensopfergesetz nicht greift und die Menschen aber dringend Hilfe brauchen", sagt Grünbart.

Der große Erfolg wird bei den Mitgliedern und Helfern der "Theatergruppe Kobernaußerwaldbühne" erst einmal gefeiert. Aber die Mitglieder haben "Blut geleckt" und wollen wieder neue Projekte starten.

Wer sich das Stück über den Mörder aus dem Kobernaußerwald ansehen möchte, der kann es streamen: Zu sehen ist es online unter vimeo.com/ondemand/derfallhamminger

