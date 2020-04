Fahrzeuglenkerin prallte gegen Betonfundament

Die 18-jährige Frau aus dem Bezirk Schärding war am Mittwoch gegen 14:20 Uhr mit ihrem Pkw auf der Enzenkirchnerstraße von Enzenkirchen in Richtung Jagern unterwegs. Noch in Enzenkirchen prallte die Frau aus unbekannten Gründen mit ihrem Wagen rechts gegen das Betonfundament einer Brücke, das Auto kam links von der Fahrbahn ab und landete in der angrenzenden Wiese.

Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt und in das Klinikum Schärding gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.