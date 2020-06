Das in den vergangenen Wochen heiß diskutierte Fahrverbot für Lkw-Transit auf den Bundesstraßen 147 und 156 und der Landesstraße 505 (und 101) ist am 1. Juni in Kraft getreten. Oberösterreich und Salzburg haben sich auf eine länderübergreifende, großräumige Lösung mit Fahrverboten auf allen drei Straßenzügen einigen können, zuvor gab es große Kritik am Alleingang Salzburgs, die OÖN berichteten.