Fahrradproduktion bei KTM auf Hochtouren

Die allgemein steigende Beliebtheit des Radfahrens verleiht auch KTM Fahrrad mit Sitz in Mattighofen einen Schub. "Wir produzieren jetzt mehr als vor der Krise", sagt KTM-Fahrrad-Geschäftsführer Stefan Limbrunner. Täglich werden 1200 Fahrräder hergestellt, das sind um 200 mehr als bisher. "Statt wie sonst bis Anfang wird heuer bis Ende Juli gearbeitet, ehe im Herbst die neue Saison beginnt. Derzeit holen wir jeden Tag ein wenig auf. Wir haben jetzt sogar neue Mitarbeiter aufgenommen. In Summe beschäftigt KTM in der Fahrradsparte rund 600 Mitarbeiter, davon 400 in der Produktion", so Limbrunner. Vor allem E-Bikes erleben einen Boom, so werden bei KTM Fahrrad heuer mit 160.000 Stück deutlich mehr E-Bikes montiert als "herkömmliche" Räder, die auf rund 100.000 Stück kommen. Die Sehnsucht der Menschen nach dem Naturerlebnis habe sich durch Corona verstärkt, das Fahrrad spiele hierbei eine große Rolle.

"Zudem erreichen wir mit dem E-Bike fast die gesamte Bevölkerung als Zielgruppe. Mit dem E-Bike erreicht man Ziele und Plätze, die mit dem normalen Rad zu beschwerlich, zu Fuß zu weit und mit dem Auto verboten sind."

