Fahrplanwechsel bringt Änderungen im Innviertler Regionalbusverkehr

Am 12. Dezember wechselt der OÖ Verkehrsverbund auf die neuen Fahrpläne für 2022. 120 neue, abgasarme, klimatisierte und barrierefreie Regionalbusse inklusive kostenlosem WLAN, USB-Anschlüssen bei den Sitzen und überwiegend bargeldloser Zahlungsmöglichkeit werden schrittweise auf die Straßen gebracht.

Änderungen beim Fahrplan im Bezirk Braunau: SVV-Buslinie 130: halbstündliche Verbindungen von Montag bis Samstag und im Stundentakt an Sonn- und Feiertagen zwischen Friedburg Bahnhof, Straßwalchen und Salzburg.

Linien 871, 872 und 873: mehr Frühverbindungen als Zubringer zur SVV-Linie 130 und zur Mattigtalbahn. Linie 872: neuer Eilbus von Munderfing über Friedburg zum BORG Straßwalchen (Ankunft um 7.20 Uhr).

Linie 874: schnellere Frühverbindung aus Perwang, Kirchberg bei Mattighofen und Auerbach zu den Schulen nach Braunau mit Umstieg in Wagenham. Linie 875: neue Frühverbindung für Schüler aus Palting, Jeging und Pfaffstätt als Zubringer zum Zug nach Braunau in Mattighofen. Linie 880: zwei neue Verbindungen, passend zum Arbeitsbeginn bei der Firma B&R in Eggelsberg – Ankunft aus Richtung Braunau und aus Richtung Lamprechtshausen jeweils kurz vor 7 Uhr – sowie neue Frühverbindung von Eggelsberg (Abfahrt: 5.27 Uhr) über Neukirchen zum Bahnhof in Braunau mit Umsteigemöglichkeit zu den Zügen nach Ried und Salzburg. Änderungen im Bezirk Schärding: Linie 818: zwei neue Schulverbindungen zwischen Schardenberg und Schärding mit Zuganschluss am Bahnhof Schärding nach Ried. Linie 820: neue Verbindung von Raab (ab 7.38 Uhr) über Andorf nach Schärding an Schultagen. Linie 812/831: Fahrplananpassungen zwischen Esternberg und Münzkirchen – Schärding/Andorf.

Linie 826: Entfall der letzten Verbindung zwischen Schärding und Eggerding aufgrund der zu geringen Auslastung. Linie 670: Im oberen Donautal soll es mehr Verbindungen geben – zusätzliche Fahrten bis Engelhartszell und neue Linienführung bis Passau.

Auf der Strecke Haag am Hausruck – Ried fahren zu den wichtigsten Schulbeginn- und -endzeiten die Linien 642, 646 und 653 via Fernstraße in die Schulstadt Ried.

Damit würden neue und attraktivere Direktverbindungen vom westlichen Hausruckviertel zum Schulstandort Ried entstehen, so der Verkehrsverbund.