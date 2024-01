Fahrlehrer (42) bei Unfall in Esternberg schwer verletzt

Bei einer Ausbildungsfahrt kam es am Dienstagnachmittag im Gemeindegebiet von Esternberg (Bezirk Schärding) zu einem schweren Unfall: Eine 47-jährige Pkw-Lenkerin hatte gegen 17 Uhr auf Höhe der Ortschaft Reisdorf versucht, ein Fahrschulauto zu überholen. Die 15-Jährige am Steuer des Wagens dürfte laut der 47-Jährigen rechts geblinkt, dann aber doch nach links abgebogen sein.

Unfall forderte drei Verletzte

Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Dabei zog sich der 42-jährige Fahrlehrer schwere Verletzungen zu. Er musste zur weiteren Behandlung in das Klinikum nach Passau gebracht werden. Die Fahrschülerin und die 47-Jährige überstanden den Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Schärding gebracht, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.

Lokalisierung: Der Unfall passierte auf Höhe der Ortschaft Reisdorf

