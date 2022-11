Fahrerflucht nach Unfall: 14-jähriger Pkw-Lenker mehrfach angezeigt

Während seine Eltern schliefen, nahm der junge Mann aus Schalchen deren Pkw in Betrieb, weil er einen Freund nach Hause bringen wollte - und das, obwohl dieser in einem rund 24 Kilometer entfernten Ort wohnte. Nach etwa 20 Kilometern kam der Jugendliche in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Reklameschild und prallte gegen die Fassade eines Geschäftes.

Das hinderte den jungen Mann allerdings nicht daran, seine Fahrt mit dem stark beschädigten Wagen weiterzuführen. Erst nachdem der Eigentümer des Geschäfts Anzeige erstattete, wurde die Polizei auf den Unfall aufmerksam. Ermittlungen führten schließlich zum 14-Jährigen, der den Pkw wieder vor seinem Elternhaus abgestellt hatte. Der Jugendliche wird mehrfach angezeigt.