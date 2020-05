Fahrerflucht bringt Skiclub großen Schaden

Die Polizei bittet um Hinweise: Ein unbekannter Lenker eines großen, hohen Fahrzeuges – Lkw, Harvester, Holztransporter, Traktor mit Anhänger und Kran oder Ähnliches – muss im Zeitraum von 25. April bis 1. Mai in Lohnsburg-Schlag vom Kobernaußerwald kommend in Richtung Schlag gefahren sein. Dabei beschädigte er das Beförderungsseil des Skiliftes in rund vier Metern Höhe und beging Fahrerflucht.

Das Zugseil des Lifts wurde aus den Führungsrollen gerissen und beschädigt. Es könnte auch möglich sein, dass der Lenker eines derart hohen und damit schweren Fahrzeuges den Schaden nicht bemerkt hat, so die Polizei, die unter Tel.: 059133/4247 um Hinweise bittet – auch anonyme Hinweise.

