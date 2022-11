Dass er am 22. Juli an einem Auffahrunfall zwischen Ried und Neuhofen beteiligt war, wurde einem in Ried wohnhaften Pensionisten zum Verhängnis. Da der Mann offensichtlich Alkohol getrunken hatte, wurde er von den herbeigerufenen Polizisten zu einem Alkoholtest aufgefordert. Hier nahm das Unheil seinen Lauf, ein Wiedersehen mit den Polizisten gab es jetzt für den 61-Jährigen vor einem Schöffengericht in Ried.