Fällt in Andorf der österreichische 100-Meter-Rekord?

Neben Lokalmatador Lukas Weißhaidinger, der ab zirka 17 Uhr im Diskuswurf antritt, werden viele Augen auf den 100-Meter-Sprintbewerb gerichtet sein. Markus Fuchs lief vor kurzem eine Zeit von 10,15 Sekunden und stellte damit den Rekord von Andreas Berger aus dem Jahr 1988 ein. Schafft der 26-Jährige heute einen neuen Rekord? "Ich traue ihm das absolut zu. Er will es in Andorf unbedingt schaffen und ist wirklich heiß auf diesen Bewerb", sagt Meeting-Organisator Klaus Angerer. Das 100-Meter-Finale findet um zirka 16.50 Uhr statt. Auch Ivona Dadic und Susanne Walli gehen in Andorf heute an den Start. Foto: GEPA