"Fälle von weißem Hautkrebs werden immer mehr"

„Die Sonnenveränderungen auf der Haut werden mit der Zeit immer sichtbarer, die Erkrankungen durch zu viel Sonne nicht nur statistisch, sondern auch in der Praxis spürbar mehr“, sagt Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg Bernhard Stocker. Der gebürtige Bayer (Rotthalmünster) wird Anfang Dezember eine Praxis in Braunau eröffnen und folgt damit auf den in den Ruhestand tretenden Kollegen in Braunau.