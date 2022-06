Fad wird's nicht! Ein Sommer voller Veranstaltungen

Musik, Theater und Kulinarik: Im Innviertel ist wieder etwas los und der Veranstaltungskalender ist prall gefüllt. Eine Auswahl an Veranstaltungen haben wir nachstehend für Sie zusammengefasst.

Mittelaltermarkt und mehr

Kulinarische Köstlichkeiten am Braunauer Stadtplatz, ein Mittelaltermarkt in der Altstadt, Livemusik, Partyarea und familienfreundliche Aktivitäten: Heuer findet erstmals ein Stadtfest, organisiert vom Verein „Braunau Aktiv“, statt. Zwei Tage lang, am 1. und 2. Juli, wird in der Braunauer Innenstadt gefeiert. 100 Prozent regional lautet das Motto dabei, denn für jeden Programmpunkt haben die Veranstalter heimische Anbieter ins Boot geholt. Das gilt auch für die Showacts auf den zwei Bühnen. Es wird auch wieder geboxt: Die Innviertler Boxmeisterschaft in verschiedenen Klassen geht am 2. Juli über die Bühne. Der Eintritt zum Stadtfest ist frei.

Ein besonderes Stadtfest findet am 25. Juni auch in Mattighofen statt. Auf Einladung des Lions-

clubs Mattigtal wird ein Seifenkisten- und Bobycarrennen veranstaltet. Geboten wird zudem ein buntes Kinderprogramm, eine Oldtimer-Ausstellung, Live-Musik und natürlich jede Menge Kulinarik.

NYC Musikmarathon

Mattighofen Bewährtes, Neues und Kreatives verspricht der heurige NYC-Musikmarathon in Mattighofen. Zum elften Mal geht er über die Bühne und hat heuer neben der Ausstellung „architektur zeit raum 2010 bis 2020“ auch wieder eine Talkrunde mit illustren Gästen und viel Musik zu bieten.

Kai Strauss & the Electric Blues Allstars werden im Voglpark zu hören sein. Sie gelten als eine der erfolgreichsten europäischen Bluesmusiker. Das Upper Austrian Jazz Orchestra stellt sein neuestes Programm mit dem Londoner Komponisten Ed Puddick vor. Die deutsche Liedermacherin Stefanie Bolz und Christian Wegscheider treten auch auf, natürlich ist auch Chanda Rule als Frontfrau der Sweet Emma Band dabei. Ein kostenloser Familienmusiktag mit Spielstationen und Mitmachkonzert sowie Musikworkshops für Jazz- und Popularmusik und Jam Sessions runden das Programm ab.

Neben dem Stück Lysistrata spielt das Bauhoftheater Braunau heuer auch wieder "Das Gespenst von Canterville", das für Familien mit Kindern geeignet ist. Bild: Bauhofteater

Kultursommer am Kirchenplatz

Die Innenstadt wird wieder zur Freiluftbühne: Der Braunauer Kultursommer kehrt mit dem Slogan „Friede, Freude, Eierkuchen“ zurück in die Innenstadt. Das Theaterstück Lysistrata und die Familientheaterproduktion „Das Gespenst von Canterville“ stehen heuer ganz oben auf dem Kultursommerprogramm. Insgesamt 24 Veranstaltungen reich ist dieser heuer. Herzstück ist das antike Werk des griechischen Komödiendichters Aristophanes, der gesellschaftliche Probleme und typische Geschlechter-

klischees und Stereotype thematisiert. Premiere wird am 8. Juli, 20 Uhr, gefeiert.

Das Familientheater für alle ab sechs Jahren feiert am 16. Juli Premiere. Am 30. Juli wird zu einem Konzertabend geladen. Zusammengearbeitet wird heuer auch mit dem Jugendforum Y4U, das am 16. Juli, am oberen Stadtplatz eine Rasenfläche ausrollt und Platz für Straßenkunst macht.

Stadtfest für Jung und Alt in Ried

„Da gemma hin“ lautet das Motto von Freitag, 22. Juli, bis Sonntag, 24. Juli, in Ried. Nach zwei Jahren mit eingeschränktem Programm bietet das Rieder Stadtmarketing wieder ein Stadtfest für alle mit jeder Menge Live-Musik und abwechslungsreichem Programm für Jung und Alt.

Los geht es am Freitag ab 16 Uhr mit dem “Fest der Begegnung“, einer musikalischen und kulinarischen

Zusammenkunft der unterschiedlichsten Kulturen im Rieder Zentrum. Beim Kinderprogramm, inklusive Karussell und Hüpfburg, können sich die kleinen Besucher am oberen Hauptplatz vergnügen. Rhythmus und Reimen erwartet zeitgleich Jugendliche am Roßmarkt. Bei den Live-Konzerten der Bands „Rockstory“ um 19.30 Uhr am Hauptplatz und anschließend um 21.30 Uhr von „Yet Another Floyd“ bei der KiK KulturBühne am Neptunbrunnen wird musikalisch auf zwei großen Bühnen etwas geboten.

Am Samstag heißt es nicht nur dabei sein, sondern auch ausprobieren. Ab dem frühen Nachmittag präsentieren sich (Sport-) Vereine und laden zum Mitmachen ein. Am Vormittag wird am Hauptplatz ab 9 Uhr etwas für die Kleinen geboten, darunter um 9.30 Uhr ein Kindertheater. Ab 18 Uhr wird heuer die Sportlergala erstmals öffentlich am Hauptplatz durchgeführt, ehe der Tag mit einem Konzert von der Blaskapelle „Karambolage“ zu Ende geht. Mitten am Hauptplatz findet zum Abschluss des Stadtfestes am Sonntag um 9.30 Uhr die Feldmesse mit anschließendem Frühschoppen statt.

Drei Bühnen mitten in Ried

Mehr als 25 Acts bringen an vier Tagen auf drei Bühnen musikalische Vielfalt nach Ried. Los geht es bereits heute, Mittwoch, 15. Juni, um 18 Uhr. Die Hauptbühne befindet sich mitten im Grünen direkt in der Innenstadt (Eingang Mühlbachgasse). Dort spielen namhafte Acts wie Erwin & Edwin, FRINC, Junger sowie Ernst Molden & der Nino aus Wien. An Fronleichnam, 16. Juni, steht nachmittags ein Benefizkonzert mit der Royal Sound Big Band am Programm, um Spenden für die Ukraine zu sammeln, bevor die Gäste einen unterhaltsamen Abend beim Kabarett mit Mike Supancic in Ried genießen können.

Zusätzlich zum Programm auf der Hauptbühne gibt es erstmals die mobile Pop-up-Bühne, die an verschiedenen Standorten in Ried Halt macht und junge, regionale Bands ins Rampenlicht holt. Bei gratis Eintritt können die Besucher Bands wie Fräulein Peter, Tweed und Jules live erleben.

Im schönen Ambiente des Schärdinger Schlossparkes kann ausgiebig genossen werden. Bild: TV Schärding

Kulinarische Weltreise in Schärding

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause geht heuer das beliebte Genussfestival für Jung und Alt wieder in der Barockstadt über die Bühne. Am ersten Ferienwochenende – von Freitag, 8. Juli, bis Sonntag, 10. Juli, verwandelt sich die Schärdinger Innenstadt jeden Abend wieder in ein kulinarisches Schlaraffenland.

Die Schärdinger Aktiwirte tischen am Stadtplatz, in der Altstadt und in der Schlossgasse, jeweils ab 17 Uhr, kulinarische Spezialitäten aus aller Welt auf. Heuer wird bereits die 15. Auflage dieses besonderen Genussfestivals gefeiert, das Feinschmecker aus nah und fern ins Innviertel lockt. Besucher können sich drei Abende lang durch die Küchen der Welt schlemmen – von mexikanischen Tacos über indische Currys bis hin zu französischen Crêpes sowie Spezialitäten aus dem Innviertel.

Jazzmusik am Bauernhof

Drei Tage lang ist die kleine Gemeinde Diersbach im Sauwald wieder das Mekka für alle Jazz-Fans. Am Hof des weit über das Innviertel hinaus bekannten Musikers Paul Zauner findet auch heuer wieder das INNtöne Festival statt. Los geht es am Freitag, 22. Juli, um 19 Uhr, mit den Konzerten von „Tuba Skinny“, „Samara Joy 22“ und „Hermeto Pascoal & Grupo“.

An den beiden darauffolgenden Festivaltagen – Samstag, 23., und Sonntag, 24. Juli – erwartet die Besucher in Diersbach Live-Musik vom Feinsten bereits ab mittags. Unter anderem live zu hören sein werden dieses Jahr das Christoph Pepe Auer Quartett sowie das Richard Bona & Alfredo Rodriguez Trio. Am Sonntag spielen unter anderem das „Jonathan Kreisberg Trio“ und „Manhattan Transfer“ ein Open-Air-Konzert im idyllischen Ambiente des Sauwaldes.

Free Tree Festival im Wald

Das größte alternative Musikfestival Oberösterreichs ist auch diesen Sommer ein Fixpunkt am Veranstaltungshimmel. Von 12. bis 15. August werden sich mitten im Grünen in Taiskirchen Musik, Kultur und Spaß für die ganze Familie vereinen.

Für die neunte Ausgabe arbeitete der Kulturverein „Kraut&Ruam“ auf Hochtouren an einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm. Über 120 Acts, bestehend aus nationalen und internationalen Bands, einem abwechslungsreichen Kulturprogramm sowie diversen Workshops und einem Kinderprogramm erwarten die Besucher.

Auf der Hauptbühne gastieren dieses Jahr unter anderem Granada, Mavi Phoenix, Sharktank, Kaltenkirchen, Florence Arman und Fainschmitz. Weitere Top-Acts bieten auf der Elektro- sowie auf der Hip-Hop-Bühne ein vielseitiges Programm. Fans der Kultur-Bühne können sich über Gäste wie Stefanie Sargnagel freuen.