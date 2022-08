Fackelbetrieb bei der OMV-Raffinerie: Anlagen werden wieder hochgefahren

Die Fackel ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil des Sicherheitssystems der OMV-Raffinerie in Burghausen: Restprodukte bzw. überschüssige Gasmengen werden damit kontrolliert verbrannt. "Der brennende Turm" ist oft bis weit in das Innviertel zu sehen. Das Unternehmen gibt bekannt, dass es gerade Anfang und Mitte August wieder zu intensivem Fackelbetrieb kommen wird, Lärm und Lichteinfluss inklusive. Denn die Anlagen werden nach dem "Turnaround 2022" – einer Generalinspektion – wieder hochgefahren. Erst Ende August wird das schrittweise Hochfahren abgeschlossen sein. "Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger für eventuell entstehende Unannehmlichkeiten um Verständnis", teilt das Unternehmen in einer Aussendung mit.

Fackelbetrieb wird nötig Bild: (OON)

Der "Turnaround" ist ein wichtiges Projekt für die Raffinerie. In einem regelmäßigen Turnus werden die Produktionsanlagen geprüft. Die letzte Prüfung war im Jahr 2014. 2018 wurde nach einer Teilabstellung gereinigt und inspiziert. Heuer wurde die Zufuhr von Rohöl durch die Pipelines gestoppt, die Anlagen wurden abgestellt und mit Dampf und Stickstoff von Kohlenwasserstoff gesäubert. Die Anlagenteile werden zerlegt, inspiziert, gegebenenfalls erneuert und gereinigt. Nicht nur Wartung und Überprüfung stehen dabei auf dem Programm, sondern auch ein Ausbau mancher Anlagenteile, um die Kapazität zu steigern. Die OMV habe laut eigenen Angaben für diesen "Turnaround" 50 Millionen Euro budgetiert. Mehr als drei Jahre dauerte die Planung dieses Projektes, das im Juni begonnen hat und eben bis Ende August dauern soll. Die Unternehmen OMV und Borealis informierten im Vorfeld bereits die Anrainer, auch aus Hochburg-Ach und Überackern (Bezirk Braunau) waren Bürger eingeladen.

Bei weiteren Fragen rund um den "Turnaround" kann man sich an das Bürgertelefon unter 0049 8677 960-0 wenden.