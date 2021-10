FACC will zurück auf Wachstumskurs 100 neue Arbeitsplätze schaffen

Durch die Coronakrise wurde der internationale Flugverkehr arg gebeutelt – auch beim Innviertler Flugzeugteilehersteller FACC wurden im Sog der Krise Stellen abgebaut. Nun sei man aber zurück auf Wachstumskurs, schaffe in den nächsten Monaten 100 neue Stellen und blicke optimistisch in die Zukunft, so das Unternehmen im Rahmen eines "Familientags".