FACC will neu errichtetes Werk in Kroatien weiter ausbauen

Der Innviertler Flugzeugteilehersteller FACC hat im kroatischen Jakovlje ein neues Werk errichtet und nun schrittweise in Betrieb genommen – und die nächste Ausbaustufe ist bereits in Planung. Das Unternehmen stellt am neuen Standort Leichtbauteile für Kabinen-Innenräume von Verkehrsflugzeugen und Business-Jets her.

"Mit einem Investitionsvolumen von 12,5 Millionen Euro für die erste Ausbaustufe ist das Projekt das größte Greenfield Investment außerhalb Österreichs in der Geschichte der FACC", sagt CEO Robert Machtlinger. Gute Infrastruktur sowie die Nähe zu Zagreb, das mit einer technischen Universität auch über entsprechend ausgebildete Arbeitskräfte verfüge, sei mit ein Grund für die Entscheidung zu diesem Standort gewesen, der auch gut an das internationale Verkehrsnetz angeschlossen sei.

Auf einer Fläche von 128.000 m2 wurde innerhalb von zehn Monaten ein zweigeschoßiges Werk errichtet, in dem die Leichtbauteile für Kabinen-Innenräume gefertigt werden. Die hochmoderne Produktionsanlage wurde in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut konzipiert. Innerhalb von nur drei Monaten konnten bereits mehr als 150 Fachkräfte eingestellt werden.

"Insbesondere im Bereich der Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge ist die Nachfrage wieder enorm – weshalb mit zusätzlichen Bereichen für die Bauteilmontage und Logistik bereits die nächste Ausbaustufe in Planung ist", so Machtlinger. Langfristig werde angesichts der derzeitigen Auftragslage mit einer Verdreifachung der Belegschaft gerechnet. Das neue Werk in Zagreb ist Teil der Wachstumsstrategie der FACC AG, die in den kommenden Jahren insgesamt mehr als 150 Millionen Euro investieren wolle.

Bis 2030 wolle sich FACC unter den Top-50-Aerospace-Konzernen weltweit etablieren. Derzeit befinde man sich unter den Top 100. Aktuell sei man dabei, am Standort Innviertel 200 neue Mitarbeiter einzustellen, bis Ende 2022 sollen insgesamt 280 dazukommen.