FACC-Transport für Ukrainer

In Zusammenarbeit mit ukrainischen Organisationen sammelten FACC-Mitarbeiter warme Kleidung, Decken, Hygieneartikel und Lebensmittel, die der Bevölkerung vor Ort zugutekommen sollen.

40 Tonnen in nur zwei Tagen

Innerhalb von nur zwei Tagen kamen Hilfsgüter mit einem Ladevolumen von 40 Tonnen zusammen, die in Ried verladen und per Spedition zu einem Verteilerzentrum an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht wurden.

Möglich wurde die spontane Spendenaktion auch durch die Logistikexperten von FACC. In Kisten, die normalerweise Hightech-Teile für die Luftfahrt beinhalten, wurden die Hilfsgüter platzsparend sortiert und verstaut. Zusätzlich wurde ein FACC-Lkw nach Wien entsandt, der in Wien gesammelte Spenden ebenfalls zur Ukraine transportierte.