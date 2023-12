FACC-Lehrlingsprojekt kommt Familien zugute

Das Jahrgangsprojekt des "FACC Future Teams" hat bereits Tradition: Jedes Jahr zeigen die Lehrlinge des Innviertler Flugzeugteileherstellers ihr Können im Rahmen eines gemeinsamen karitativen Projektes. In den vergangenen Jahren wurden unter anderem jeweils in Leichtbauweise ein Dartautomat, eine Drohne oder ein Spielautomat gebaut.

Heuer haben sich die Lehrlinge etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Sieben Lehrlinge des Jahrgangs 2020 – fünf Kunststofftechniker, eine Konstrukteurin und ein Prozesstechniker – haben einen digitalen Flipper geplant, entworfen und gefertigt.

Und der Spieleautomat hat es in sich: Er ist als Unikat in FACC-Design ausgeführt, umfasst eine Bluetooth-Box, macht mit einer Translite-LED-Beleuchtung Mega-Eindruck und ist mit digitalen Flipper-Spielen Garant für viele vergnügliche Stunden.

Im Rahmen einer Tombola wurden in der Vorweihnachtszeit Lose an die FACC-Mitarbeiter für das begehrte Sammlerstück verkauft und der Gewinner im Rahmen der Weihnachtsfeier gezogen. Insgesamt wurden bei der bereits zehnten Tombola Lose im Wert von mehr als 7000 Euro an die Belegschaft verkauft – die FACC AG verdoppelte den gespendeten Betrag auf rund 14.230 Euro.

Das Geld kommt Familien von FACC-Mitarbeitern und Menschen aus der Region zugute, die im vergangenen Jahr einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen mussten. "Das Lehrlingsprojekt ist jedes Jahr einzigartig und zeigt die enorme fachliche, aber auch soziale Kompetenz unserer Lehrlinge. Die damit verbundenen Einnahmen und die Spende sind uns ein besonderes Herzensanliegen. Wir setzen damit seit Jahren ein Zeichen, dass wir füreinander da sind, und wollen auch unsere Verankerung in der Region Innviertel zum Ausdruck bringen", betont FACC-Geschäftsführer Robert Machtlinger.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper