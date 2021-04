Die Caritas-Servicestelle für pflegende Angehörige in Ried veranstaltet am Samstag, 24. April und Samstag, 8. Mai, jeweils von 9.15 bis 13 Uhr im Rieder Bildungszentrum St. Franziskus einen zweiteiligen Kurs für Angehörige von Menschen mit Demenz. Anmeldung unter Tel.: 0676 / 87 76 24 39, Anmeldeschluss ist der 20. April. Wenn aufgrund der Corona-Schutzverordnung keine Präsenzveranstaltung möglich ist, findet der Kurs an drei Terminen online statt.