Experte mit Nachlass-Versteigerungen vor Ort

Die Auflösung einer Verlassenschaft stelle die Erben in vielen Fällen vor Probleme. Die Verstorbenen haben nicht nur Sparbücher oder Bargeld hinterlassen: Möbel, Teppiche, Lampen, Bilder, Bücher, Spielzeug, Porzellan, Ziergegenstände, Elektrogeräte, Gläser, Geschirr und Sammlungsgegenstände – was passiert mit dem gesamten Hab und Gut, das der Erblasser im Laufe des Lebens zusammengetragen hat? Die Erben seien meist komplett eingerichtet und können den Großteil des Inventars nicht brauchen, so Experte Richard Armstark aus Schärding, der Lösungen anbietet. Oft seien auch ältere Stücke dabei, wobei sich die Erben in vielen Fällen nicht klar über den Wert eines Gegenstandes seien und darüber, wie man diesen verwerten solle.

Der Schärdinger Sachverständige und Kunst- und Antiquitätenhändler Richard Armstark führt seit einigen Jahren in Österreich und Bayern Nachlassversteigerungen durch – jeweils an Ort und Stelle, im Haus oder in der Wohnung. Im Gegensatz zu "normalen" Versteigerungen sei es dabei nicht nötig, die Gegenstände zu inventarisieren, katalogisieren, verpacken und zu transportieren. Der Aufwand sei also sehr gering.

Ein weiterer Vorteil liege darin, dass auch andere Gegenstände des täglichen Gebrauchs meist einen Abnehmer finden. In aller Regel dauere so eine Versteigerung je nach Umfang zwei bis sechs Stunden. Im Anschluss daran sei das Haus meist vollständig geräumt: www.armstarkkunsthandel.com.

