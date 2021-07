Exkursion zur Inn-Entwicklung

Dieser Frage gehen Experten im Rahmen einer Führung für Interessierte am Samstag, 24. Juli, von 14 bis 17 Uhr nach, Treffpunkt ist beim Naturium in Ering gegenüber Mining. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung unter Tel.: 0049/8573-1360 oder per E-Mail an naturium@rottal-inn.de

Vom Wildfluss über die Begradigung und den Bau der Kraftwerke bis zum heutigen Zustand hat sich das Gesicht des Unteren Inn mehrfach völlig gewandelt. Die Exkursion wird von der Biologin Helgard Reichholf-Riehm begleitet. Es besteht auch die Möglichkeit, sich kreativ mit dem Fluss auseinanderzusetzen: den eigenen Traumfluss mit Erdfarben darstellen, Mobiles aus Treibholz und anderen Naturmaterialien basteln oder "Samenbomben" aus Saatgut herstellen.