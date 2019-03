"Ex-Wartehäusl" mit Büchern

RIED. Das gläserne Citybus-Wartehäuschen auf dem Rieder Kirchenplatz, das im Rahmen der aktuellen Streckenführung nicht mehr angesteuert wird, wurde vom Club Soroptimist Ried-Innviertel zu einer "Bücherbox" umgestaltet.

Relativ ruhig und doch sehr zentral gelegen sei die Haltestelle nun zu einer kleinen Bücherei geworden, bei der man im Vorbeigehen kostenlos Bücher entnehmen oder nicht gebrauchte und gut erhaltene Bücher einstellen kann.

Soroptimistinnen "warten"

"Die meisten Bücher werden nach dem Kauf ja doch nur einmal gelesen und verstauben dann in den Regalen. Mir gefällt diese Idee des unkomplizierten Austausches von Lesestoff", so Silvia Wenzl-Eybl, Begründerin der Rieder Bücherbox. Nach der Umgestaltung durch den Club Soroptimist konnte das Projekt großteils via Leader-Region gefördert und refinanziert werden. Das Angebot reicht von Romanen über Reiseliteratur bis hin zu Koch- und Kinderbüchern – und "regelt" sich durch die Nutzer. Die Bücherbox wird durch den Club Soroptimist "gewartet".

