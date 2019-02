Ex-U-Boot-Kapitän als Berater für TV-Dreharbeiten

SIMBACH. Ehemaliger Kapitän ist militärischer Berater bei Dreharbeiten zur neuen Serie "Das Boot" – Vortrag in Simbach.

Ausschnitt aus erster Staffel des Senders Sky Bild: Nik Konietzny / Bavaria Fiction GmbH

Beim einem Vortrag des ehemaligen Fregattenkapitäns Jürgen Weber auf Einladung der Simbacher Marinekameradschaft im Gasthaus Moosbräu referierte dieser zur neuen Sky-TV-Serie "Das Boot", bei der er als militärischer Berater fungierte. Vielen ist die Erstverfilmung des U-Boot-Kinoklassikers aus dem Jahr 1981 noch in bester Erinnerung.

Die neue Sky-Serie: Am Ende waren es für den österreichischen Regisseur Andreas Prochaska 105 Drehtage in vier verschiedenen Ländern, die für die knapp 27 Millionen Euro teure Produktion investiert wurden.

Fehler lagen oft im Detail

Nachdem die meisten Darsteller militärisch keine Vorkenntnisse hatten, waren militärische Berater gefragt. Hier fiel die Wahl auf den ehemaligen deutschen U-Boot-Fahrer Jürgen Weber, der seit vier Jahren Mitglied der Simbacher Marinekameradschaft ist. "Alles begann im Mai 2017, als ich gefragt wurde, ob ich diese Aufgabe übernehmen würde", so Weber.

Zunächst führte ihn der Weg für fünf Tage zu Gesprächen nach Prag ins "Bootcamp" in die Barradov-Studios. "Ich musste den ganzen Darstellern zunächst die U-Boot-Geschichte vermitteln, was ich mit vielen Fotos, Originalplänen aus dem Zweiten Weltkrieg und Schautafeln sowie zahlreichen Requisiten tat." Viel Zeit verbrachte Weber mit dem Lesen der Drehbücher, denn die Fehler lagen oft im Detail.

So gab es beispielsweise Dialoge, die es an Bord eines U-Bootes nicht gibt: "Niemand sagt hier Herr Fregattenkapitän, das heißt kurz und knapp Herr Kapitän." Bei einer Sache musste der Berater passen. In dem Film tragen die Offiziere sehr oft Mützen, was allerdings unter Deck nicht sehr sinnvoll ist. Regisseur Andreas Prochaska wollte die Mützen aber unbedingt haben, weil sie bei den Zuschauern den Wiedererkennungswert fördern.

In dieser Zeit seien auch viele praktische Dinge vermittelt worden. So ging es um das Binden von Seemannsknoten und die richtige Verwendung von Wurfleinen. Auch die Haltung und das Grüßen an Bord eines U-Bootes mussten von den Darstellern richtig erlernt werden. Detailliert wurde in Prag auch die Innenansicht des U-Boots dargestellt. Angefangen vom Kommandoturm bis hin zur Toilette und dem Funkraum. Was Weber allerdings sofort ins Auge gefallen sei, war die Verwendung von Blechgeschirr.

"Das hat es auf deutschen U-Booten nicht gegeben, U-Boot-Fahrer essen aus Porzellangeschirr." Später ging es für Weber ins Bootcamp nach La Rochelle zu weiteren Dreharbeiten zu den ehemaligen deutschen U-Boot-Bunkern der französischen Hafenstadt.

Hier erwartete die Filmcrew eine 67 Meter lange Bootsnachbildung mit einem Gewicht von 240 Tonnen. Auch hier musste alles passen, denn selbst falsche Knöpfe und blitzende Gegenstände waren dem Berater ein Dorn im Auge. Eine U-Boot-Nachbildung wurde per Schiff sogar an den nächsten Drehort nach Valletta – Malta – gebracht.

Nach den Dreharbeiten im Wasserbecken der Filmstudios gab es auch einen Exkurs bezüglich der Aufnahmetechnik, denn letztlich mussten auch die Geräusche stimmen. "Mich hat die gesamte Produktionslogistik sowie die Zusammenarbeit zwischen Maske, Kostüm und Ton sehr stark beeindruckt. Zudem waren es die jungen Schauspieler, die alles gaben."

Am 23. November startete die Serie auf der Abo-Plattform Sky mit acht Episoden der ersten Staffel. Laut Senderangaben sahen innerhalb der ersten zehn Tage 1,13 Millionen Zuschauer "Das Boot" im Fernsehen. Zudem wurde die TV-Serie 1,89 Millionen Mal über die Streamingangebote des Senders abgerufen. Die Arbeiten zur zweiten Staffel seien noch für dieses Jahr geplant.

Berater Jürgen Weber wurde 1954 geboren und ging 1974 zur Marine, wo er bis 1979 die Offiziersausbildung absolvierte – unter anderem auf dem Segelschulschiff Gorch Fock. Ab 1980 diente er für zwölf Jahre als Wachoffizier und zuletzt als Kommandant auf U-Booten. (geiring)

