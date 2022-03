EVG auch in Sachen Kinderbetreuung ausgezeichnet

Mit dem Felix Familia zeichnen die OÖNachrichten und das Land Oberösterreich jedes Jahr familienfreundliche Initiativen aus. Der Sieg in der Kategorie "Ab 101 Mitarbeiter" ging dieses Jahr ins Innviertel und zwar an das Familienunternehmen EV Group (EVG) mit Sitz in St. Florian/Inn. Dank umfangreicher, kostenloser Kinderbetreuung direkt am Arbeitsplatz stellt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für EVG-Mitarbeiter kein Problem dar.

Im November 2012 wurde auf dem Firmengelände der EV Group der Grundstein für ein neues Gebäude-Ensemble entlang des Inns gelegt. Neben einem Restaurant entstand ein großzügiger, modern gestalteter Bau mit Holzfassade und einer durchgehenden Fensterfront für den geplanten, betriebseigenen Kindergarten. Damit nahm EVG als erstes Unternehmen, das im Bezirk Schärding eine betriebsinterne Kinderbetreuung anbot, eine Vorreiterrolle ein und zwar zu einer Zeit, als vergleichbare Angebote in ganz Österreich noch die Ausnahme waren.

Das Innviertler High-Tech-Unternehmen war und ist an vielen aktuellen Megatrends, von Virtual und Augmented Reality über selbstfahrende Autos und Big Data bis zu neuen Möglichkeiten für die Medizintechnik beteiligt und verzeichnet seit Jahren ein starkes Wachstum. Seit 2012, als die Pläne für den Betriebskindergarten umgesetzt wurden, hat sich die Zahl der Beschäftigten nahezu auf über 1100 verdoppelt, davon mehr als 950 am Hauptstandort im Innviertel. "EVG will auch für Frauen mit Kindern ein attraktiver Arbeitgeber sein. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie flexibel, belastbar und krisentauglich Mütter sind. Eigenschaften, die in einem international tätigen Unternehmen hervorragend eingebracht werden können", so Firmenmitbegründerin und Executive Vice President Aya Maria Thallner, selbst dreifache Mutter.

Vielfältigkeit und Integration

Aktuell sind Mitarbeiter aus über 20 Ländern bei dem Innviertler Unternehmen beschäftigt. Das Thema Integration wird daher bereits bei den "EVG Minis" großgeschrieben. Kinder aus insgesamt elf verschiedenen Ländern werden derzeit in St. Florian betreut. Eine der beiden Kindergartengruppen wird als Integrationsgruppe geführt und umfasst dementsprechend maximal 15 Kinder, die intensiver betreut, begleitet und gefördert werden.

Bei der Integration spielt auch das einzigartige, zur Gänze von EVG finanzierte Englischprojekt des Betriebskindergartens eine wichtige Rolle. Einmal in der Woche besucht "Robbie", eine kleine Handpuppe, die Kinder und es wird gleich am Morgen Englisch gesprochen und gesungen. Im letzten Kindergartenjahr wird den Schulanfängern weiters das Programm "Hip, hip, hooray!" angeboten.

Bei den "EVG Minis" sind alle Kinder der Mitarbeiter willkommen. Das umfangreiche Angebot, inklusive frisch gekochtem Mittagessen täglich, ist kostenlos. Zu den Besonderheiten des EVG Betriebskindergartens zählt zudem, dass dieser ganzjährig geöffnet ist.

Infos und Fakten zum EVG-Betriebskindergarten