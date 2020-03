Der 27-jährige Eventmanager Sascha Sinzinger aus St. Martin im Innkreis engagiert sich freiwillig in der Lebenshilfe, er hat mit Klienten der Werkstätte Ried Skifahren und Langlaufen trainiert: Zum ersten Mal waren Skifahrer aus Ried bei Special-Olympics-Winterspielen in Villach am Start, und mit ihnen Sascha Sinzinger, der als freiwillig Aktiver nicht nur mit den Athleten trainiert, sondern sie auch zu den Wettkämpfen begleitet hat.