Eva D. kehrt wieder in die Heimat zurück – mit ihrem Wohnzimmer

Sie kommt wieder: Eva D. tritt in ihrer Heimatstadt Braunau auf. Mit dabei hat sie ihr berühmtes "Wohnzimmer", das auf der Gugg-Bühne aufgebaut wird und sie hat auch wieder illustre Gäste eingeladen. Auf ihrem Sofa nehmen zwei andere bekannte Braunauer Platz: Trödelqueen und "Retrokaiserin" Elke Kaiser, die in der Linzer Straße ein Geschäft betreibt und einer, der das Innere der Menschen ganz genau kennt: Arzt und Musiker Rainer Fink. Mit ihnen wird sie bei "betörender Musik" und anderen Leckerbissen ganz locker plaudern. Die Gäste können sich zurücklehnen und den Alltag hinter sich lassen – das Motto des Abends: "Feel good in Filzpatschen."

Eva D.s Wohnzimmer on Tour, also Talk, Musik und Schmäh gibt es am Samstag, 27. Jänner, 20 Uhr, auf der Gugg-Bühne zu sehen. Apropos bekannte Braunauer: Das Gugg setzt beim hochkarätigen Programm auch wieder auf regionale Leckerbissen. Neben Eva D. wird auch zum Konzert mit der Überackerin Meena Cryle (alias Martina Kreil) mit Chris Fillmore geladen. Das Interesse ist groß – Karten für den Auftritt am Freitag, 26. Jänner, gibt es keine mehr. Auch das Konzert von den fünf Braunauer Musikern alias "fink ployd" am vergangenen Wochenende war ausverkauft. Wer Eva D.s Wohnzimmer on Tour sehen will, muss daher schnell sein: Karten gibt es im Kulturbüro selbst und unter gugg.at

Das Kulturhaus wartet in diesem Frühjahr wieder mit jeder Menge Programm auf: Die Freie Bühne Innviertel lädt am Freitag, 2. Februar, zum Poetry-Slam im Gugg. Ende Februar (24.) wird die Gugg-Eigenproduktion "Das Portrait" gezeigt.

Mehr zum Programm, den Terminen und Karten gibt es online unter gugg.at

