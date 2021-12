Europacup: Starke Leistung reichte UVC Ried nicht

Nach der klaren 0:3-Heimniederlage gingen die Rieder Volleyballer am Mittwochabend als klarer Außenseiter in das Europacup-Rückspiel gegen den Schweizer Verein Schönenwerd. Die Innviertler begannen stark und konnten den ersten Satz mit 26:24 für sich entscheiden. Der zweite Satz ging dann mit 25:19 an die Schweizer.