Europacup-Heimspiel für UVC Ried: "Wollen die Überraschung schaffen"

Gut in die Bundesliga-Saison sind die Volleyballer des UVC Weberzeile Ried gestartet. Heute Abend (19 Uhr, Raiffeisen-Volleydome) will die Mannschaft von Trainer Dominik Kefer (41) im Europacup-Hinspiel gegen die ungarische Mannschaft Kazincbarcika überraschen. Das Rückspiel findet am 18. November in Ungarn statt.