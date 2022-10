Schafft der UVC McDonald’s Ried den Einzug in die zweite Runde des CEV-Challenge-Cups? Diese Frage wird heute und morgen im Raiffeisen Volleydome am Rieder Messegelände (Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr) beantwortet. Eher ungewöhnlich: Sowohl das Hin- als auch das Rückspiel gegen den zypriotischen Verein Omonia Nikosia finden an zwei Tagen in Folge im Innviertel statt. Die Rieder müssen in diesen Tagen ein echtes "Marathonprogramm" absolvieren.