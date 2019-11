Um bei Starkregen besser vor Hangwasser zu geschützt zu sein, werden in Tumeltsham zwei Retentionsbecken errichtet. Der Bau für ein Becken mit 7000 Kubikmetern Fassungsvermögen direkt am Ortszentrum ist angelaufen. Mulden vor Siedlungsgebieten Geschützt werden soll die Gemeinde vor Hangwasser aus Richtung Walchshausen – auch mittels Mulden vor dem Siedlungsgebiet, die das Wasser zum Becken leiten sollen, von wo aus es wiederum gedrosselt zur Antiesen abfließen soll, so Bürgermeister