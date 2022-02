Beim Caritas-Angebot invita in Engelhartszell, wo Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen begleitet werden, wirken neben Caritas-Mitarbeitern und Zivildienern regelmäßig auch "EU-Freiwillige" mit. Diese machen das Zusammenleben und -arbeiten bei invita für alle Beteiligten um eine multikulturelle Facette reicher, so die Caritas: Seit 2018 waren bereits 25 junge Menschen via EU-Programm "Europäisches Solidaritätskorps" in der Region im Einsatz.