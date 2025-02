Bezirk Braunau: Etwa ein Drittel der Gemeinden kann voraussichtlich Budget nicht ausgleichen

Von insgesamt 46 Gemeinden im Bezirk Braunau können heuer voraussichtlich 30 ausgleichen, 16 nicht. Damit hat sich die Anzahl der Defizitgemeinden innerhalb von zwei Jahren um etwa das Dreifache erhöht, 2023 waren es fünf. Bitter sei die Umstellung vor allem für die neuen Gemeinden, die ihr Budget nicht ausgleichen können: "Viel Gestaltungsfreiraum bleibt dann nicht mehr", sagt Bezirksbürgermeistersprecher (VP) Christoph Weitgasser.

Härteausgleich wird zum Alltag

Noch haben nicht alle Gemeinden ihr Budget für 2025 beschlossen, aktuell liegen der Bezirksbehörde Voranschlagentwürfe von sieben dieser 16 Härteausgleichsgemeinden vor: Auerbach, Kirchberg, Maria Schmolln, Ostermiething, Roßbach, St. Veit und Treubach. Im Vorjahr waren zudem folgende Gemeinden im Härteausgleich: Haigermoos, Jeging, Moosbach, Polling, St. Pantaleon, St. Radegund und Überackern. "Da sich die allgemeine Finanzsituation von 2024 auf 2025 verschlechtert hat, rechnen wir damit, dass diese Gemeinden wieder Härteausgleichgemeinden sein werden", sagt Josef Tischlinger, Leiter der Gemeindeaufsicht der BH Braunau auf OÖN-Anfrage.

Im Härteausgleich befinden sich Gemeinden, die ihre Ausgaben nicht mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln decken können. Für einige ist der Härteausgleich keine Übergangslösung, sondern Alltag, so auch in Jeging. "Wir sind in den letzten Zügen der Budgeterstellung, aber das kann sich auch heuer nicht ausgehen. Fakt ist, dass wir zwei Riesenzahlungen haben, den Krankenanstaltenbeitrag und den Sozialhilfeverband-Beitrag. An diesen beiden Brocken haben alle Gemeinden zu kauen", sagt Weitgasser, der in Jeging Bürgermeister ist.

Auch Überackern ist mit dem Härteausgleich-System vertraut, dieses sei kein "Schreckgespenst", sagt VP-Bürgermeister Michael Huber. "Die Kriterien, an die wir uns halten müssen, wurden mehrmals evaluiert, mittlerweile können wir damit gut leben. Seit der Gemeindefinanzierung neu 2018 waren wir zwei, drei Jahre nicht im Härteausgleich, haben uns aber trotzdem an diese Richtlinien gehalten. Somit ist der Schritt zurück nicht allzu groß", sagt Huber und ergänzt: "Es ist ein Umdenken, aber ich finde das System grundsätzlich fair, weil man sich mit anderen Gemeinden, die von der Struktur her gleich sind, vergleichen kann". Für ein "Entkommen" aus dem Härteausgleich gebe es zwei Möglichkeiten: mehr Kommunalsteuer oder mehr Einwohner. Überackern hat wie Jeging kaum Kommunalsteuereinnahmen, Jeging legte in den vergangenen Jahren an Einwohnern zu. "Wir haben jetzt um 100 Einwohner mehr, deshalb wurde die Förderquote erhöht. Und trotzdem: bei einem Schulneubau um Hausnummer vier Millionen Euro müssten wir rund 800.000 Euro Eigenleistung erbringen. Die haben wir nicht", rechnet Weitagsser vor.

Plötzlich Härteausgleich – was ändert sich für die Bürger? Als Eintrittskarte in den Härteausgleich müssen Gemeinden Vorgaben zur Kürzung ihrer freiwilligen Ausgaben erfüllen. Betroffene Zielgruppen sind zum Beispiel Vereine oder Freizeiteinrichtungen, die weniger Förderungen bekommen oder etwa für die Benutzung des Turnsaales zahlen müssen.

Autorin Marina Mayrböck Redaktion Innviertel Marina Mayrböck