Essen mit Unbekannten

Gekocht wird biologisch, vegan und regional. Einen Abend lang wird das Zuhause der noch unbekannten Gastgeber zu einem Amateur-Restaurant. Die genaue Adresse wird erst bei der Anmeldung bekannt gegeben. "Wir wollen interessante Gespräche und den Austausch unter unsern Gästen fördern", heißt es auf der Instagram-Seite des "Grünen Lamas". Deshalb dürfen sich nur maximal zwei Personen gemeinsam anmelden. Die Plätze sind begrenzt, die Anmeldungen werden nach Zufallsprinzip ausgelost. Rechnung für das Essen gibt es zum Abschluss keine. Jeder darf zahlen, was ihm oder ihr das Essen und Trinken wert war.

Der erste Termin für das Underground-Dinner findet am Samstag, 18. Juni, 18 Uhr statt. Am Speiseplan steht eine Knödel-Edition: Bärlauchknödel, Innviertler "Speck" Knödel, süße Erdbeerknödel. So viel wird auf Instagram schon verraten. Es sollen auch noch weitere Abende folgen. Mehr Infos und Anmeldung unter gruenes.lama@gmx.at