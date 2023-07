"Essen auf Rädern" seit 13 Jahren in Altheim

Während der Corona-Zeit stieg die Nachfrage, alles wurde schwieriger. Also gab es angeregt durch Hannelores Gatten Franz einen "Relaunch": Das Rote Kreuz schaffte ein eigenes Auto für "Essen auf Rädern" an, mittlerweile helfen 20 Helfer freiwillig mit. "Angehörige oder Essensempfänger selbst bekommen wöchentlich den Speiseplan des Seniorenzentrums Altheim von mir digital zugesandt. Es gibt Suppe mit wahlweise Normalkost, Schonkost oder einer Mehlspeise als Hauptgericht", erklärt Franz Dattendorfer. Er selbst ist seit 1984 engagiertes Mitglied des Roten Kreuzes. Maria Jenichl ist eine der Klientinnen und Klienten, die von "Essen auf Rädern" profitieren. "Es ist so schön, in den eigenen vier Wänden sein zu können. Es geht halt nicht mehr alles, und das Essen ist immer so gut und die Leut’ vom Roten Kreuz so nett, es stimmt einfach alles", lobt sie.

Auch in Uttendorf wird geliefert

Seit drei Jahren gibt es Essen auf Rädern auch in Helpfau-Uttendorf. Dank einer Kooperation von Seniorenbund, Pensionistenverband, Rotem Kreuz und einem Auto der Marktgemeinde bringen 22 Freiwillige das Essen zu den Empfängern. Gekocht wird es im Gasthof Vitzthum. Alleine 2023 wurden bis Mitte Juli mehr als 1900 Essensportionen ausgeliefert. Kapazität gäbe es noch.

Interessierte für Uttendorf melden sich im Braugasthof Vitzthum unter der Telefonnummer 07724 / 25 08 24 an. Jene in Altheim bei der Stadtgemeinde unter der Telefonnummer 07723 / 42255 41

