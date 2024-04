"Essen auf Rädern" gibt es ab Mai auch in Lengau

Monatelang haben die Vorbereitungen gedauert, in wenigen Wochen geht es endlich los: Die Firma "Mahlzeit" wird "Essen auf Rädern" auch in der flächenmäßig größten Gemeinde des Innviertels, Lengau, ausliefern.

In Kooperation mit der Gemeinde werden Bürger aus Lengau und umliegenden Gemeinden künftig von Montag bis Sonntag mit warmen Mahlzeiten versorgt. Täglich stehen verschiedene Menüs zur Auswahl. "Mahlzeit" mit Firmenzentrale in Linz und Standorten in Wels, Vorchdorf und Braunau versorgt mit 75 Mitarbeitern in ganz Oberösterreich regelmäßig über 2000 ältere Personen mit seniorengerechten Menüs. "Mahlzeit" wurde 1998 vom Roten Kreuz, von der Volkshilfe und dem Samariterbund gegründet, seit 2010 ist auch die Firma Gourmet beteiligt.

