Prozess im Innviertel: "Es war einfach Scheiße, wie der Abend verlaufen ist"

Drei Männer aus Braunau mussten am Freitag auf der Anklagebank des Rieder Landesgerichts Platz nehmen. Für zwei von ihnen war der Weg in den Schwurgerichtssaal ein sehr kurzer – sie wurden nach einem Vorfall in der Nacht vom 12. auf den 13. Jänner festgenommen und sitzen seither in der Justizanstalt Ried in Untersuchungshaft.

Angeklagt ist das Trio unter anderem wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung. Der Vorfall erregte Aufmerksamkeit, vor allem deshalb, weil der "Kampf" zwischen Polizeibeamten und zwei der Beschuldigten von einer Nachbarin gefilmt wurde. Die drei Videosequenzen verbreiteten sich in Windeseile und waren in Braunau tagelang Gesprächsstoff, die OÖN haben berichtet.

Mehr zum Thema Innviertel Video von Attacke auf Innviertler Polizisten verbreitet sich: "Das ist verboten" BRAUNAU. Persönlichkeits- und Datenschutzrechte verletzt: Video von einem aggressiven Trio, das auf zwei junge Beamte losgegangen ist, verbreitet ... Video von Attacke auf Innviertler Polizisten verbreitet sich: "Das ist verboten"

Nicht gut sieht es vor dem Prozessbeginn für einen 38-jährigen Braunauer aus. Fünf einschlägige Vorstrafen hat er auf dem Kerbholz, gelernt hat er aus seinen bisherigen Verurteilungen offenbar nur wenig. Gemeinsam mit einem 44-Jährigen hat er, das ist auf den Videos eindeutig zu sehen, auf die Beamten eingeschlagen. Eine Polizistin wird brutal an den Haaren gezogen. Zwei Beamte wurden bei dem Einsatz verletzt. Ein 37-Jähriger Braunauer leistete Widerstand, attackierte die Beamten aber nicht.

Aus dem Ruder lief alles, weil das Trio lautstark der Wohnung des 38-Jährigen feierte. Nachbarn verständigten wegen des Lärms die Polizei. Nachdem die Beamten den Wohnungsbesitzer aufforderten, sich auszuweisen, eskalierte die Situation, gefühlt die "halbe Stadt" konnte sich in den sozialen Netzwerken ein Bild der Auseinandersetzung machen.

"Wir haben Würfelpoker gespielt und getrunken. Bier und Rum", schildert der 38-Jährige, der bei der Tat mehr als 1,5 Promille intus hatte. "Nicht sehr schlau, Sie geraten immer wieder in Probleme, wenn Sie trinken", sagt Richter Stefan Kiesl. "Ja, da hatte ich schon das eine oder andere Hoppala dabei, aber wenigstens habe ich es zuletzt geschafft, unter der Woche nix zu trinken", antwortet der Beschuldigte. Dass er ein Alkoholproblem hat, räumt er ein. "Es ist halt schwer, nein zu sagen, wenn ich mit Freunden zusammensitze. Vielleicht habe ich die Untersuchungshaft gebraucht, damit mein Kopf wieder vernünftig denken kann."

2,9 Promille Alkohol

Der 44-Jährige legt ein umfassendes Geständnis ab. Erinnern könne er sich an die Nacht aber nicht mehr. Verwunderlich ist das nicht wirklich, ein Alkoholtest ergab 2,9 Promille. "Es war einfach Scheiße, wie der Abend verlaufen ist. Es tut mir leid, ich wollte keinen Beamten verletzten", sagt der bisher unbescholtene Innviertler, der einräumt, ein schweres Alkoholproblem zu haben.

"Ich kann die Schläge nicht mehr wirklich zuordnen, der Erstangeklagte hat mich an meinem Zopf gerissen. Ich hatte drei oder vier Wochen Kopfschmerzen", sagt die junge Polizistin im Zeugenstand. Die Schmerzensgeldforderungen der beiden Polizisten von je insgesamt 1500 Euro werden von den beiden Hauptangeklagten anerkannt. Die Karten liegen auf dem Tisch, trotzdem holt sich Richter Kiesl die "Filmemacherin" noch in den Zeugenstand. "Ich hoffe, Sie haben Ihr Handy ausgeschaltet und nehmen mich nicht auf", sagt er mit einem Schmunzeln. "Ich habe nur einige kurze Videos gemacht und dazwischen die Wohnungstüre auf- und zugemacht, weil unsere Kinder geschlafen haben", sagt die Frau. "Wie kommt es, dass die Videos überall im Internet aufgetaucht sind", will Kiesl wissen. "Ich habe es nur meinem Mann und meiner Nachbarin weitergeleitet. Die hat es dann leider an alle weitergeschickt."

"So etwas ist für die Beamten sehr schlimm, man bringt es kaum mehr aus dem Internet. Richten Sie Ihrer Nachbarin schöne Grüße aus. Wenn sie heute vor mir gesessen wäre, dann hätte sie etwas erleben können. Das hätte sie ihr Leben lang nicht vergessen", sagt Kiesl zur Zeugin, die mit den Worten "oh, oh, oh" den Saal verlässt.

Ein Jahr unbedingte Haft

Der Hauptangeklagte wird zu einem Jahr unbedingter Haft verurteilt. Der 44-Jährige erhält acht Monaten teilbedingt, der 37-Jährige kommt mit drei Monaten bedingter Haft davon. "So etwas geht einfach nicht, das Verhalten war eine absolute Frechheit", sagte Kiesl in der Urteilsbegründung. Die Richtersprüche sind bereits rechtskräftig.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.