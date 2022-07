Es war eine Entscheidung für meine Zukunft

Als Thomas Reifeltshammer (34) beim Trainingsauftakt der SV Guntamatic Ried am 14. Juni 2021 bekanntgab, seine Karriere trotz laufenden Vertrages zu beenden, um ins Management einzusteigen, war die Überraschung groß. Ein Jahr ist seither vergangen, Reifeltshammer hat sich in seiner neuen Funktion als sportlicher Leiter der Profiabteilung rasch eingelebt, den Wettkampf auf dem Rasen vermisst der Rieder.

Nach 320 Pflichtspielen für die SV Ried war vor einem Jahr, für viele sehr überraschend, plötzlich Schluss mit der aktiven Karriere. Haben Sie diese Entscheidung schon einmal bereut?

Thomas Reifeltshammer: Nein, es war eine Entscheidung für die Zukunft. Ich hätte mir schon noch ein, zwei Saisonen als Spieler vorstellen können, aber ich hatte das Gefühl, dem Verein in einer anderen Position mehr helfen zu können. Ich wusste, es ist eine Aufgabe, die mir Spaß machen wird, daher ist der Entschluss leichter gefallen.

Haben Sie sich Ihren neuen beruflichen Alltag so vorgestellt?

Zum Teil ja, zum Teil nein. Mein Tagesablauf hat sich massiv verändert. Am wichtigsten ist, dass ich immer mein Handy mit dabei habe, der ganze Tag besteht aus Kommunikation mit vielen Leuten innerhalb und außerhalb des Vereins. Es gibt zwar Phasen, in denen es etwas ruhiger ist. Aber dann gibt es Zeiten, wo man zwei Wochen lang keinen freien Tag hat. Das gehört zu diesem Job dazu. Mein Ziel ist, den Verein dort hinzubringen, wo er einmal war. Wir wollen uns langfristig in der Bundesliga etablieren, Spieler ausbilden und verkaufen. Trotzdem ist uns als Verein wichtig, dass sich die Fans voll mit uns identifizieren. Generell wurde mir mein beruflicher Einstieg im Managementbereich von der gesamten Geschäftsstelle extrem erleichtert. Wir sind ein super Team, das macht es einfacher.

Innerhalb weniger Wochen wurde das Team aufgrund des Liga-Modus vom Europacupanwärter zum Abstiegskandidaten. Wie nervenaufreibend war für Sie die Endphase der vergangenen Saison?

Der Druck war ähnlich als zu meiner Zeit als Kapitän. Da hat mir die Erfahrung als Spieler sicherlich geholfen. Wichtig ist in solchen Situationen, so viel Ruhe wie möglich zu bewahren. Die Kaderplanung ist mit diesem Liga-Modus samt Punkteteilung nach dem Grunddurchgang für alle Beteiligten – also Spieler, Trainer und Funktionäre – extrem mühsam. Etwas längerfristig zu planen, ist kaum möglich, wenn man es nicht in die Meistergruppe schafft.

Seine Zweikampfstärke zeichnete Reifeltshammer als Spieler aus. Bild: gepa

Wie gut ist die SV Ried von der Vereinsstruktur her aufgestellt und wo sehen Sie das meiste Verbesserungspotenzial?

Nach dem Wiederaufstieg 2020 in die Bundesliga nach drei mühsamen Saisonen in der Zweiten Liga haben wir uns strukturell Schritt für Schritt wieder sehr gut und intelligent aufgestellt. Das ist ein Prozess, der sowieso nie endet. Wichtig ist, dass sich die Fans mit unserem Verein identifizieren können. In Sachen Fans und Infrastruktur gehören wir zu den besten Vereinen in der Bundesliga. Bei Dingen wie Scouting oder Videoanalysen gibt es für uns sicher noch extrem viel Potenzial. Generell muss unser mittelfristiger Anspruch ein Platz in der Meistergruppe sein, wenngleich das alles andere als einfach zu erreichen sein wird.

Wie oft haben Sie seit Ihrem letzten Profispiel am 21. Mai 2021 gegen Austria Wien Ihre Fußballschuhe geschnürt?

Nur einmal: am vergangenen Samstag beim Gedenkturnier für den leider viel zu früh verstorbenen Stefan Riedlmaier, der einer meiner besten Freunde war, in Mehrnbach. Die Folgen: ein ziemlicher Muskelkater und eine etwas schmerzhafte Blase an der Ferse.

Wie oft betreiben Sie Sport?

Leider derzeit viel zu selten. Seit meinem Karriereende haben sich die sportlichen Aktivitäten auf ein Minimum reduziert. Ich werde mir aber hoffentlich bald etwas suchen, wo ich mich sportlich austoben kann. Auch der Wettkampf fehlt mir.

Video-Interview mit Thomas Reifeltshammer

Wenn Sie von der Tribüne aus zusehen. Kribbelt es da noch manchmal in den Beinen?

Ja, absolut. Ich würde nach wie vor gerne auf dem Feld stehen und mitspielen. Ich möchte keine Sekunde meiner aktiven Karriere missen.

Sie haben als Spieler wiederholt den Wunsch nach Kontinuität auf der Trainerposition geäußert. Die SV Ried hat jetzt bereits den dritten Trainer in Ihrer Amtszeit. Wie sehen Sie das?

Wenn man innerhalb eines Jahres mit drei verschiedenen Trainern zusammenarbeitet, dann macht das kein gutes Bild, das braucht man nicht schönzureden. Von Beständigkeit kann man da nicht sprechen, aber genau diese wollen wir jetzt mit Christian Heinle und dem Trainerteam erreichen.

Warum ist Christian Heinle der richtige Mann?

Ich sehe jeden Tag, wie akribisch er arbeitet. Heinle hat einen super Draht zu den Spielern und ist fachlich ein echter Experte, der auch in schwierigen Situationen Lösungen findet. Wir sind zwar immer wieder einmal unterschiedlicher Meinung, aber diese Diskussionen auf Augenhöhe sind wichtig und stärken unsere ausgezeichnete Zusammenarbeit.

Wie sieht die Arbeitsaufteilung mit Wolfgang Fiala aus?

Die Bereiche wurden im Laufe der vergangenen Monate noch genauer definiert und nachgeschärft. Ich bin für die sportlichen Entscheidungen in der Profiabteilung verantwortlich. Wolfgang Fiala ist für alles andere im sportlichen Bereich der Hauptverantwortliche, unter anderem für die Nachwuchsakademie, aber auch für die Jungen Wikinger. Wir stehen in regem Austausch, weil wir gemeinsam den Verein voranbringen wollen.

Am Samstag, 16. Juli, startet die Saison mit dem Cup-Spiel auswärts gegen den Viertligisten Stadlau (Wien). Ein Pflichtsieg?

Ja.

Innenverteidiger Julian Turi hat sich an der Schulter verletzt. Auch Leihspieler Nene steht nicht mehr zur Verfügung. Wird die SVR auf dem Transfermarkt noch einmal aktiv?

Julian Turi wird uns leider mehrere Wochen fehlen. Wir sind der Meinung, dass uns der eine oder andere Neuzugang noch guttun würde. Eventuell ein Verteidiger, zudem sind wir auf der Suche nach einem schnellen Offensivspieler, da uns etwas mehr Tempo sicher auch guttun würde.

Soll Ihr zweijähriger Sohn Lukas irgendwann in die Fußstapfen des Vaters treten?

Das ist mir völlig egal. Ich sehe, dass er Spaß hat, auf einen Fußball zu treten. Ob das in zehn Jahren noch so ist, weiß ich nicht und ist auch überhaupt nicht wichtig. Er soll machen, worauf er Lust hat.

Angenommen, der LASK würde Ihnen ein unmoralisches Angebot für eine Stelle im Managementbereich machen. Würden Sie sich das anhören?

Nein, ich bin ein Rieder durch und durch und das wird auch immer so bleiben.