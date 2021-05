Es war echt supa! Als "Doktor" Kurt Ostbahn den Kubinsaal rockte

Ostbahn-Kurti war "wahnsinnig glücklich, hier gewesen zu sein". Erwin Steinhauer schwärmte von einem "wunderbaren Publikum". Nur Michael Niavarani meckerte ein wenig. Die Rede ist von den Auftritten dieser namhaften Künstler im Schärdinger Kubinsaal. Die Erinnerung an fast alle Auftritte hat Ernst Flieher in seiner Zeit als "Mädchen für alles" in den ersten fünfzehn Jahren seit Eröffnung der Schärdinger Kultur-Zentrale bis 2012 niedergeschrieben und illustriert.