"Wir haben aus der Zeitung von den Plänen erfahren", sagt Ute Wöß bei einem Lokalaugenschein der OÖN. Das Haus der rüstigen und fitten Pensionistin und ihres Ehemannes Ludwig in der Beethovenstraße grenzt direkt an das ehemalige Bürogebäude der ISG. Dort werden, wie in den OÖN berichtet, rund 60 Flüchtlinge untergebracht. Anrainer protestieren gegen die Flüchtlingsunterkunft. Unter anderem wurde eine Onlinepetition ins Leben gerufen.