Es lebe der Sport! Drei Tage, fünf Highlights im Innviertel

Die Qual der Wahl haben am Wochenende alle Sport-Interessierten. Wer Genuss und Laufsport verbinden möchte, ist voraussichtlich beim Weberzeile Stadtlauf Ried am besten aufgehoben. Dort werden am Samstag, 27. August, hunderte Läufer erstmals auf neuen Strecken an den Start gehen. Besucherinnen und Besucher können sie dabei nicht nur beobachten und anfeuern, sondern zugleich einen Abstecher zum Rieder Genussfest machen, das zeitgleich stattfindet.

Deutlich mehr Dezibel als in der Rieder Innenstadt werden es am Samstag, 27., und Sonntag, 28. August, am Güpl in Asenham (Mehrnbach). Dort finden zunächst die Österreichischen Vereins- und Clubmeisterschaften und tags darauf die Österreichischen Motocross-Staatsmeisterschaften aller Rennklassen statt. Neben heißen und voraussichtlich staubigen Duellen auf der Piste gibt es für die Besucherinnen und Besucher auch ein attraktives Rahmenprogramm samt Freestyle-Motocross-Show, einer Autogrammstunde und vielem mehr.

Zweiräder dominieren am Wochenende auch in Braunau – allerdings ohne Motorisierung. Bei den 23. Braunauer Radsporttagen werden Hobby- und Elitefahrer zunächst durch die Innenstadt jagen. So schnell, dass sogar ein Radargerät abgeschaltet werden muss. Am Sonntag steht dann das Rennen um den Preis der Firma Borbet Austria auf dem Programm. Ab 11 Uhr werden die Zweiradspezialisten vom Ranshofner Schlossberg aus die 140 Kilometer in Angriff nehmen.

Laut wird es am Sonntag auch in Schwand. Im Motodrom Hinterholz werden der siebte und achte Lauf zur Österreichischen Stock-car Staatsmeisterschaft ausgetragen. David gegen Goliath heißt es zwei Tage später in Gurten. Dort bestreitet der Regionalligist am Dienstag, 30. August, um 20.30 Uhr das Cup-Spiel gegen Salzburg.

Zwei Frauen, eine Mission: Ein Lauffest auf die Beine stellen

Gute Stimmung, gute Strecke, gute Laune: Startschuss für den 38. Weberzeile Stadtlauf Ried. Bild: Kaufmann

Zum 38. Mal geht am Samstag, 27. August, der Weberzeile Stadtlauf Ried – organisiert von der LAG Genböck Haus Ried – über die Bühne. Dabei gibt es eine Premiere: Der Hauptlauf geht erstmals nicht über zehn, sondern 7,2 Kilometer und wird um 17.30 Uhr gestartet. Darüber hinaus gibt es noch eine weitere Veränderung: Heuer sind für die Organisation erstmals zwei junge Damen verantwortlich: Jasmin Zweimüller und Steffi Mühlbauer. Seit Monaten arbeiten die beiden Riederinnen daran, am Samstag ein Lauffest auf die Beine zu stellen.

Neben ihren Vollzeitjobs keine einfache Aufgabe, aber eine, die beide mit Leidenschaft erfüllen. "Die vergangenen zwei Wochen waren schon extrem, aber seit unserer letzten großen Besprechung am Montagabend habe ich ein richtig gutes Gefühl", sagt Zweimüller, die aktuell mit tausend Dingen beschäftigt ist. Zum Beispiel, 1000 Flaschen Mineralwasser nach Ried zu transportieren. "Die passen ja nicht einfach in ein normales Auto", so die Organisatorin. Doch bisher haben sie und ihr Team noch für alle Herausforderungen die passende Lösung gefunden.

Worauf sich Jasmin Zweimüller freut, die zuletzt schon von den anstehenden Aufbauarbeiten geträumt hat ("Es war kein Alptraum. Alles hat funktioniert"), sind die Gespräche mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern – egal ob ganz schnelle oder Hobbyläufer – im Anschluss. "Für Steffi und mich ist das alles ja ein großer Lernprozess. Deshalb bin ich schon gespannt, welches Feedback wir im Anschluss erhalten. Hoffentlich sind die Leute nicht allzu streng mit uns", sagt die Physiotherapeutin vor der Premiere.

Neuheit Nummer drei: Erstmals wird es einen Walking-Bewerb, der über zwei Runden (2,9 Kilometer) geht, geben. Gestartet wird dieser zeitgleich mit dem Hobby- bzw. Firmenlauf über 4,3 Kilometer um 16.30 Uhr. Dann heißt es schnell sein. Genau wie beim Gewinnspiel. (elha)

Weitere Informationen und Anmeldung für den Stadtlauf online unter rieder-stadtlauf.at. Die OÖNachrichten verlosen zehn Startplätze. Schreiben Sie bis Freitag, 26. August, 12 Uhr eine E-Mail mit Namen, Wohnort und der gewünschten Streckenlänge an e.ertl@nachrichten.at. Die Gewinner werden noch am Freitag schriftlich verständigt.

Zwerge auf Laufrädern und Sportler, die mit 70 km/h durch die Stadt jagen

Am Sonntag, 28. August, geht es am Schlossberg in Ranshofen um den Preis der Firma Borbet Austria. Bild: HCH-Fotopress

2021 gab es bei den Braunauer Radsporttagen erstmals ein Kinderrennen. 25 Knirpse waren am Start – viele davon haben sich erst am Renntag entschlossen teilzunehmen. Heuer sind bereits einige Tage vor den Wettkämpfen knapp 30 Nachwuchsradsportler angemeldet. Einige von ihnen werden mit dem Laufrad Gas geben. Egal für welches Gefährt sie sich entscheiden: Für alle gilt Helmpflicht. Und es besteht die Möglichkeit, vor Ort bei Rennsponsor ARBÖ eine kostenlose Haftpflichtversicherung abzuschließen. Um am Wochenende möglichst viele Kinder nach Braunau zu locken, haben Organisator Erwin Hörtl und seine Kollegen vom ARBÖ Radsport Braunau noch vor Ferienbeginn 1000 Flyer in den umliegenden Schulen verteilt. "Vielleicht entschließen sich auch heuer wieder einige, spontan zu kommen. Das würde uns freuen", sagt Hörtl. Belohnt werden die Kinder auf jeden Fall: mit Eis und einer Medaille.

Nach den Kindern, Frauen und Hobbyfahrern (Achtung: Bei den Hobbyfahrern sind keine Triathlon-Lenker erlaubt) sind am Samstag, 27. August, ab 18 Uhr die Profis im Einsatz. Mit bis zu 70 km/h werden sie beim Kriterium durch die Innenstadt jagen. Anwärter auf den Sieg stehen einige auf der Teilnehmerliste. Unter anderem Daniel Bichlmann (Maloja Pushbikers) und Jonas Schmeiser (RSC Kempten). Wer auch immer das Rennen macht, auf einen Moment freut sich Organisator Erwin Hörtl schon jetzt: "Auf die Siegerehrung nach dem Straßenrennen am Sonntag. Wenn dann wieder alles gepasst und sich niemand verletzt hat, dann war es ein gutes Wochenende." (elha)

Der Zeitplan: Die 23. Internationalen Braunauer Radsporttage (zugleich offene Bezirksmeisterschaft für Unlizensierte und Frauenligarennen um den Preis der Firma Borbet Austria) finden am Samstag, 27. August, statt. Los geht es auf dem Stadtplatz in Braunau ab 16 Uhr mit den Raiffeisen Kinder-Radrennen. Um 16.20 Uhr gehen die Unlizensierten auf die Strecke. Das Frauenrennen findet um 17 Uhr statt, der Startschuss für die Elite-, U23- und Amateur-Fahrer fällt um 18 Uhr. Bei Letzterem absolvieren die Teilnehmer insgesamt 40 Runden (49,2 km). Am Sonntag, 28. August, findet um 11 Uhr das Rennen (zählt zur ÖRV Radliga) um den Preis der Firma Borbet Austria statt. Los geht es auf dem Schlossberg in Ranshofen. Die Streckenlänge beträgt mehr als 140 Kilometer.

Sandner kommt als Favorit zum PS-Spektakel

Die Motocross-Elite wird am Samstag, 27., und Sonntag, 28. August, am Güpl in Asenham (Mehrnbach) ordentlich Staub aufwirbeln. Bild: Alois Huemer

Das stärkste Teilnehmerfeld aller Zeiten präsentiert der HSV Ried beim diesjährigen Motocross-Spektakel am Güpl in Asenham. Während am Samstag, 27. August, die Österreichische Vereins- und Clubmeisterschaft ausgetragen wird, stehen am Sonntag in Summe acht Läufe (4 Klassen) der Motocross-Staatsmeisterschaft auf dem Programm. Als Top-Favorit der MX Open ÖM geht Michael Sandner vom Veranstalter HSV Ried ins Rennen. Ein Spaziergang wird es für den WM-Fahrer trotz Heimvorteil aber keinesfalls, denn mit dem Franzosen Maxime Grau und den beiden Niederländern Kay de Wolf sowie Roan van de Moosdijk werden drei weitere WM-Fahrer neben ihm in Stellung gehen.

Obwohl Sandner wegen Terminkollisionen mit der Europameisterschaft heuer ein Renn-Wochenende auslassen musste, liegt der 23-Jährige mit 181 Punkten aktuell auf Rang drei der Gesamtwertung und hat damit noch Chancen auf den Staatsmeistertitel. "Abgerechnet wird erst am Schluss", gibt sich der HSV Ried-Pilot aus Peterskirchen kämpferisch. Einen harten Kampf hat auch Teamkollege Manuel Bermanschläger hinter sich. Der Taiskirchner liegt in der Gesamtwertung aktuell an sechster Position, ist nach einem Mehrfachbruch im Handgelenk aber noch immer nicht schmerzfrei. Der 31-Jährige traut sich auf seiner Hausstrecke dennoch ein Top-Fünf-Ergebnis zu.

Apropos Hausstrecke: Damit am Wochenende am Güpl alles reibungslos funktioniert, sind die Verantwortlichen des HSV Ried seit Wochen unermüdlich im Einsatz. Schließlich muss alles (Strom, Wasser, Fahrerlager, Verpflegung usw.) den Berg hinaufgebracht werden. Strapazen, die sich am Ende aber immer lohnen. Was sich HSV-Präsident Jürgen Kinz und seine Kollegen noch wünschen, ist nur eins: "Regen, damit unser Weiher gut gefüllt ist und wir die Strecke vor den Motocross-Rennen ordentlich einwascheln können." Dafür seien an die 100.000 Liter nötig.

Ziemlich viel "Nachschub"

Deutlich weniger ist notwendig, um sich das PS-Spektakel live anzusehen: Es gibt wieder ein Wochenendticket, das im Vorverkauf 16 Euro kostet. Für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren ist der Eintritt an beiden Tagen frei. Kein Wunder, denn die Jugend liegt dem HSV Ried (seit Jahren) besonders am Herzen. Nicht zuletzt deshalb haben die Innviertler ein eigenes Rookie-Team. "Von denen werden wir in ein paar Jahren einige am Güpl sehen", ist sich Dominik Kühberger, Schriftführer des HSV Ried, sicher. (elha)

Mit 350 PS durch das Motodrom in Hinterholz

Rempeleien, Überschläge und heiße Duelle im Motodrom Hinterholz Bild: Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger

Der CDG Schwand freut sich. Der Grund: Heuer kann der Verein unter halbwegs normalen Bedingungen zum Stockcar-Rennen einladen. Am Sonntag, 28. August, finden der siebte und achte Lauf zur Österreichischen Stock-car Staatsmeisterschaft im Motodrom Hinterholz / Schwand statt. Veranstaltungsbeginn ist um 12.30 Uhr. In Summe werden an diesem Renntag an die 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 20 Läufe austragen.

Die bis zu 350 PS starken Autos und deren furchtlose Fahrerinnen und Fahrer werden die Zuschauer wieder mit reichlich Überschlägen, Rempeleien und spannenden Zweikämpfen "belohnen". Natürlich wird dabei auch auf die Sicherheit geachtet. Deswegen wird jeder Rennwagen am Vormittag einer genauen "Inspektion" unterzogen.

Besonders spannend wird es für die Lokalmatadore Rene Biribauer und Florian Wansch, die sich derzeit auf Rang eins und Rang zwei der Wertung befinden. Die Zuschauer können das Renngeschehen, die Zweikämpfe und Crashs bequem von der Naturtribüne aus beobachten. Als Rahmenprogramm für die Kinder gibt es eine Hüpfburg und Sandspielplätze, für das leibliche Wohl sorgt der Veranstalter. Falls das Wetter nicht mitspielen sollte, wird das Rennen auf den 4. September verschoben. Weitere Infos: www.cdg-schwand.com.

Gurten empfängt im Cup Red Bull Salzburg

Fünf Tage bleiben Peter Madritsch, um sich auf das Spiel gegen Salzburg vorzubereiten. Bild: Pressefoto Scharinger / Albin Schuster

David gegen Goliath heißt es am Dienstag, 30. August, um 20.30 Uhr in Ried. Dort trifft Reginalligist Gurten in der zweiten Runde des Uniqa ÖFB Cup auf niemand Geringeren als Red Bull Salzburg, den Meister und Cupsieger der vergangenen Jahre. "Dieses Spiel wird für jeden von uns ein Erlebnis beziehungsweise Highlight in seiner Karriere. Mein Team hat sich dieses Spiel aufgrund einer außerordentlichen Leistung selber erarbeitet und verdient. Wir werden mit Demut und Begeisterung gegen den amtierenden Meister spielen – und es genießen. Vielleicht können wir ihn dort und da ein bisschen ärgern", so Trainer Peter Madritsch. Da dieses Spiel auch als ORF-Live Spiel ausgewählt wurde, wird dieses Spiel in der Josko Arena in Ried ausgetragen.

Voller Vorfreude ist auch Gurten Spieler Simon Schnaitter. "Für uns geht mit dem Cup-Kracher gegen Salzburg ein kleiner Kindheitstraum in Erfüllung. Wir haben uns dieses Spiel dank der starken Leistungen in der abgelaufenen Saison erarbeitet. Wir hoffen auf zahlreiche Unterstützung unserer Fans." Geöffnet sind die Tribünen Nord, Süd und Ost. Karten gibt es noch für alle Bereiche. Vorverkaufskarten sind in der Raiffeisenbank Gurten, der SVR Geschäftsstelle und online unter tickets.union-gurten.at erhältlich.