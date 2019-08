Nach seinem mehrfach ausgezeichneten Debütprogramm „Alles ein bisschen anders“ präsentiert Martin Frank, der 26-jährige Shootingstar der bayerischen Kabarettszene am 14. August auf Einladung des Mettmacher Kulturvereines KIMM sein aktuelles Soloprogramm „Es kommt wie’s kommt“ in der Festspielhalle. Der in Niederbayern aufgewachsene Martin Frank wurde vom Bayerischen Rundfunk als „unbandige Rampensau“ bezeichnet. Kein Wunder, dass Monika Gruber ihn seit 2015 regelmäßig als „Zivi“ zur Verstärkung mit auf die Bühne holt.

Aber Martin Frank kann’s auch ganz alleine: Bühne, Mikrofon, eine ausgebildete Stimme, eine große Leidenschaft für klassische Musik, mehr braucht der Kabarettist nicht, um seine Zuhörer köstlich zu unterhalten. „Es kommt dann eh wie’s kommt und was nicht kommt, braucht’s auch nicht!“, sagt der 26-jährige Kabarettist. Seine Geschichten sind mitten aus dem Leben gegriffen, ein bisschen autobiografisch und mit kritischem Blick auf die derzeitige Gesellschaft.

Kabarett mit Martin Frank am Mittwoch, 14. August, 20 Uhr

Ort: Festspielhalle Mettmach: Karten gibt es bei allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen.

Artikel von Josef Schuldenzucker Lokalredakteur Innviertel j.schuldenzucker@nachrichten.at