"Es ist so etwas wie Fußballliebe mit Ried entstanden"

Der Rieder Ervin Omic, der beim WAC unter Vertrag steht, kehrt am Dienstag mit der U21-Nationalmannschaft zurück in die Innviertel-Arena: "Ich kann es kaum mehr erwarten, in Ried aufzulaufen", sagt der 20-Jährige.

RIED. Heiß hergehen wird es für die österreichische U21-Fußballnationalmannschaft beim heutigen Auftakt der Qualifikation für die Europameisterschaft 2025 in Dasaki Achnas, Zypern. Bei Temperaturen weit über 30 Grad hoffen die Österreicher mit Teamchef Werner Gregoritsch auf einen erfolgreichen Auftakt. Die Zyprioten sind auf dem Weg zur EM mit der Slowakei auf dem Papier die leichtesten Gegner. Favorit auf den Gruppensieg ist Frankreich mit einem Marktwert von mehr als 250 Millionen Euro, weitere Gegner sind Bosnien-Herzegowina und Slowenien. "Uns erwartet gegen Zypern ein sehr schweres Spiel, die Fans werden ihre Mannschaft sicher lautstark unterstützen. Nach der sehr guten Vorbereitung gehen wir mit Zuversicht in die Qualifikation", sagt U21-Teamchef Werner Gregoritsch.

Das erste Heimspiel der Qualifikation bestreiten die Österreicher am Dienstag, 12. September, um 18 Uhr in der Innviertel-Arena in Ried gegen Bosnien-Herzegowina. Seit November 2019 hat die U21-Nationalmannschaft alle EM-Qualifikationsspiele in Ried ausgetragen, neun an der Zahl. Auf die Frage, warum man immer wieder nach Ried kommt, antwortete Gregoritsch: "Es ist so etwas wie eine Fußballliebe mit Ried entstanden. Wir wurden von den Vereinsfunktionären und Mitarbeitern sowie den Fans großartig aufgenommen. Die SV Ried ist sehr bestrebt, uns das bestmögliche Umfeld zu bieten. Man merkt, dass man hier mit Herz am Werk ist und wir jederzeit willkommen sind." Die Innviertel-Arena sei der perfekte Spielort. "Wenn in diesem Stadion 2500 oder 3000 Fans sind, dann herrscht hier schon eine tolle Stimmung", sagt Gregoritsch.

"Wir sind stolz, dass wir die Heimstätte des U21-Nationalteams geworden sind. Es macht uns eine Freude, die Plattform für unsere Nationalmannschaft bieten zu können", sagt SV-Ried-Geschäftsführer Rainer Wöllinger.

2000 Karten verkauft

Für das Spiel gegen Bosnien wurden bisher rund 2000 Tickets verkauft. Für den gebürtigen Rieder Ervin Omic, der für den Wolfsberger AC spielt, ist es ein echtes Heimspiel. "Es ist etwas ganz Besonderes, in Ried zu spielen und in dem Stadion, in dem ich als kleiner Bub auf der Tribüne gesessen bin, für Österreich einzulaufen. Es ist eine große Ehre und ich kann es kaum noch erwarten", sagt Omic, dessen Eltern in Bosnien geboren wurden.

"Mein Papa hat gesagt, dass sein Herz für jene Mannschaft schlägt, für die ich spiele", sagt Omic, der sich vor dem heutigen Qualifikationsauftakt zuversichtlich zeigt: "Wenn wir unsere Qualität als Mannschaft abrufen können, dann schaffen wir es."

"Türen stehen offen"

Die Austragungsorte für die weiteren drei Quali-Heimspiele gegen Frankreich (17. November), Zypern (März 2024) und Slowenien (Oktober 2024) wurden noch nicht fixiert. "Unsere Türen stehen jederzeit offen", sagt SVR-Geschäftsführer Wöllinger. "Es ist eine Entscheidung des ÖFB, aber Ried ist sicher ein Ansprechpartner", sagt Gregoritsch.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif