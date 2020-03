"Es ist schon ein wenig Aggression zu spüren!"

Tag eins in einem Land im Ausnahmezustand. Ein Situationsbericht aus der Rieder Innenstadt und vor Rieder Supermärkten.

Der pensionierte Unternehmer aus der Nachbarschaft – er ist über 80 – spaziert schon zum zweiten Mal an diesem sonnigen Montagvormittag durch die Wohnsiedlung. So wie immer. Diesmal alleine. Bedächtig dreht er seine Runden, auf den sonst üblichen Plausch mit den Nachbarn muss er diesmal verzichten. Es ist ruhig in der auch sonst sehr beschaulichen Gegend in Ried. Vereinzelt sind Fenster und Terrassentüren geöffnet, in den Gärten sieht man niemanden. Doch wie sieht es in der Innenstadt aus?

Senioren sind fleißig am Weg

Also auf zu einer kurzen Rundfahrt durch die Stadt. Die ersten Personen, die entgegenkommen, sind – zwei ältere Damen. Sie spazieren durch den Stadtpark, in ein angeregtes Gespräch vertieft. Auch die junge Frau, die ihren Hund äußerln führt, ist gestikulierend mit einem Gespräch beschäftigt – am Handy. Der nächste Spaziergänger, ein älterer Mann, marschiert zielstrebig Richtung Stadtzentrum.

Dort ist es merkbar ruhiger, aber von "leergefegt" sind wir weit, weit entfernt. Am Kirchenplatz gibt es zwar Parkplätze zuhauf, aber es sind gut zehn Personen zu Fuß unterwegs. Und wieder: Es sind ältere Personen, alleine oder zu zweit, die durchs Stadtgebiet marschieren.

Nervosität im Supermarkt

Vor der neuen Stadtapotheke am Stelzhamerplatz hat sich eine Schlange gebildet, zehn bis zwölf Menschen warten vor der Apotheke, der empfohlene Sicherheitsabstand von einem Meter scheint hier nicht zu gelten. Eine kleine Gruppe junger Leute, teils mit Fahrrad, teils zu Fuß, ist unterwegs. Auch sie wirken unbekümmert, ausgelassen, und von Sicherheitsabstand keine Spur. Es ist ein eigenartiges Gefühl, die zahlreichen Menschen zu beobachten, die durch die Stadt marschieren – auch wenn man mit kritischer Selbstreflexion im Auto sitzt.

Der Hauptplatz ist weitgehend frei von parkenden Autos, und auch hier sind einige Menschen zu Fuß am Weg. Darunter zwei junge Männer im Laufdress. Warum sie sich die Innenstadt als Laufstrecke ausgewählt haben?

Nächster Halt: Spar-Parkplatz in der Goethestraße. Moderater Andrang, und was auffallend ist: Die Einkaufswagerl sind nicht überfüllt. Milch, Salat, Obst und Klopapier (was sonst), aber Hamsterkaufgefühl kommt hier nicht auf.

Anders ist die Situation vor dem Maximarkt, hier sind nur wenige Parkplätze frei. Die Menschen sind hektisch, laufen ohne auf den Verkehr zu achten über die Fahrbahn. Auch an den Kassen ist die Situation angespannt, wie ein Innviertler schildert. Er hat – vom Nachtdienst kommend – noch rasch frisches Obst und Gemüse geholt und erzählt: "Es geht zu wie bei einem Ausverkauf. Alle Kassen sind offen, und pro Kasse stehen etwa 20 Personen an. Manche sind fast zur Gänze eingehüllt, einige haben leicht panisch gerufen ‚Abstand halten, Abstand halten!‘. Die Frau war von oben bis unten in eine Art Quarantänekleidung gepackt, hatte eine eng anliegende Schutzbrille im Gesicht und hat jede Ware einzeln mit einem Desinfektionstuch abgewischt", berichtet der Rieder. Er schildert weiter: "Auch vor der Apotheke hat sich eine Schlange gebildet, man kann fast nicht mehr ungehindert hinausgehen", sagt er nach seinem Einkauf. Er berichtet, dass auch viele Dinge gekauft worden seien, die in dieser Situation nicht notwendig seien, und fügt hinzu: "Es ist schon etwas Aggressivität zu spüren!"

Nur gut 130 Parkplätze sind in der Weberzeile belegt, auch vor dem Rieder Einkaufszentrum herrscht Ruhe, und nur vereinzelt marschieren Menschen ein und aus. Ein älterer Herr mit Gesichtsmaske macht um die wenigen entgegenkommenden Personen einen weiten Bogen. Eine ältere Dame schiebt ihr Fahrrad stadtauswärts – am Lenker hängt … eine Großpackung Klopapier.

Läufer bleiben auf Distanz

Ruhiger geht es am frühen Nachmittag am Rad- und Fußgängerweg zwischen dem Rieder Leichtathletik-Stadion und Aurolzmünster zu. Einige Spaziergeher, maximal zu zweit, genießen die frühlingshaften Sonnenstrahlen. Einige Radfahrer, allesamt alleine unterwegs, nehmen sich eine sportliche Auszeit. Die Wege zweier Jogger zwischen 35 und 40 Jahren, die sonst offenbar gemeinsam laufen, kreuzen sich zufällig auf dem Radweg. Der Abstand beim kurzen Gespräch beträgt mindestens drei Meter. Nach einer Minute läuft jeder für sich weiter – auch das ist Corona 2020.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Roman Kloibhofer Lokalredakteur Innviertel r.kloibhofer@nachrichten.at