Ein großartiger, wegen der Covid-19-Krise verspäteter Saisonauftakt gelang dem Taufkirchner Weltklasse-Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger (28) zu Beginn der Woche bei einem Wettkampf in Schwechat. Mit 68,63 Metern schaffte er die zweitgrößte Weite in seiner Karriere. "Lukas hat meine Erwartungen übertroffen", sagte Trainer Gregor Högler. Mit dieser Weite rangiert Weißhaidinger in der Jahres-Weltbestenliste auf dem zweiten Platz.