"Es ist nicht unsere Schuld, sondern die der Männer!"

Jede fünfte Frau in Österreich ist ab ihrem 15. Lebensjahr körperlicher und/oder sexueller Gewalt ausgesetzt. Gewalt von Männern gegen Frauen gibt es in allen sozialen Schichten, Nationen, Familienverhältnissen und Berufsgruppen. Maria M.*) ist eine von diesen vielen, betroffenen Frauen. Ihre Selbstständigkeit und ihr Leben in Sicherheit hat sie sich hart erarbeitet. Sie floh aus einer Ehe voller Gewalt, Angst und Schmerz und baute sich ein neues Leben auf.