Marianne Kollmann: "Es ist mir ein Bedürfnis, anderen zu helfen"

Marianne Kollmann unterstützt seit Jahrzehnten Menschen in Not.

SANKT MARTIN. Jahrzehntelang reiste Marianne Kollmann aus St. Martin im Innkreis durch die Welt, um Menschen zu helfen. Auch mit 83 Jahren ist sie nach wie vor motiviert, andere zu unterstützen. "Ich habe in meinem Leben zahlreiche Dritte-Welt-Länder besucht und viel Leid gesehen. Die Leute in diesen Ländern leben zum Teil unter unmenschlichen Bedingungen. Jeder Euro Unterstützung, den sie bekommen, ist wichtig", sagt Marianne Kollmann und ergänzt: "Ich habe in all den Jahren aber nicht nur Projekte in anderen Ländern unterstützt, sondern auch in Österreich."

Das Bedürfnis, Menschen in Not zu helfen, komme von ihrer Mutter. "Ich wurde erzogen zu teilen, niemandem weh zu tun und auf andere Rücksicht zu nehmen", sagt Kollmann, die vor genau zehn Jahren für ihre Arbeit von der Diözese Linz mit dem Solidaritätspreis in der Kategorie Lebenswerk ausgezeichnet wurde. Das Geld für ihre Hilfsprojekte wurde unter anderem durch Video- und Dia-Vorträge von Kollmanns Reisen und durch Privatspenden eingenommen. Der Großteil der Spenden wurde aber durch Veranstaltungen von der Sing- und Spielgruppe St. Martin lukriert. Die Gruppe hatte Kollmann vor rund 40 Jahren ins Leben gerufen. Mittlerweile gibt es die Spielgruppe nicht mehr.

Marianne Kollmann aus St. Martin

Abverkauf geplant

Die zahlreichen Utensilien, die für die Auftritte benötigt wurden, sind in einem Raum in der Landesmusikschule St. Martin untergebracht. Kollmann ist nun auf der Suche nach Personen oder Hilfsorganisationen, die sie beim Verkauf unterstützen möchten. "Ich würde gerne alles verkaufen. Das Geld wird selbstverständlich gespendet. Aufgrund meines Alters ist es für mich aber nicht möglich, alleine einen Abverkauf zu organisieren", sagt Kollmann. Unter den zu verkaufenden Kleidungsstücken befinden sich auch einige "Schätze", wie Kollmann sagt. "Im Zuge meiner Reisen habe ich viele Kleidungsstücke gekauft, die man bei uns nicht findet. Da sind wirklich Raritäten dabei", berichtet die Pensionistin.

Wer Marianne Kollmann bei ihren Projekten unterstützen möchte, kann sich gerne unter der Telefonnummer 0650/6930108 melden. Die Kontonummer für Spenden lautet 31.537.509/BLZ 34 200; Stichwort Entwicklungszusammenarbeit;

