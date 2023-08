"Es ist jetzt wichtig, den Kopf nicht in den Sand zu stecken"

Christoph Mühllechner startete mit einem Erfolg. Der neue Trainer von OÖ-Ligist Ostermiething feierte in seinem ersten Meisterschaftsspiel einen 3:2-Heimerfolg gegen Mondsee. "Die Leistung war grundsätzlich in Ordnung. Auch wenn einigen Spielern noch die Anfangsnervosität anzumerken war", sagt Mühllechner. Mit Fortdauer der Partie sei man aber immer besser ins Spiel gekommen. Nach einer zwischenzeitlichen 3:1-Führung wurde es in den Schlussminuten noch einmal eng, "aber am Ende geht es um die Punkte. Die haben wir geholt", sagt der Ostermiething-Coach.

Aus diesem Grund fährt man auch mit Selbstvertrauen nach St. Valentin, wo für die Ostermiethinger das erste Auswärtsmatch der Saison auf dem Programm steht. "St. Valentin ist eine gestandene OÖ-Liga-Truppe und hat mit Willi Wahlmüller einen erfahrenen Trainer, der in der Vergangenheit im Profi-Bereich auch nicht unerfolgreich war", sagt Mühllechner, der ein eng umkämpftes Match erwartet. "Wir fahren aber nicht nach St. Valentin, um einen Ausflug zu machen", stellt er klar. "Wenn wir gut verteidigen und im Kollektiv spielen ist ein Punkt oder vielleicht sogar mehr absolut im Bereich des Möglichen."

Nach dem 3:3 zum Auftakt daheim gegen Dietach, hat auch die SPG Friedburg/Pöndorf keine leichte Aufgabe zu lösen. Die Mannschaft von Trainer Ernst Öbster gastiert morgen bei der SPG Weißkirchen/Allhaming, die seit knapp drei Jahren auf eigener Anlage ungeschlagen ist.

"Spürt Euphorie"

Die große Überraschung der ersten Landesliga-Runde gelang wohl dem SV Schalchen mit dem 4:0-Sieg gegen Andorf. "Andorf hat sich gut präsentiert, ist dominant aufgetreten und hat enorm viel Druck gemacht", sagt Schalchen-Sportchef Klaus Erkner. "Wir haben aber gut dagegen gehalten, sind immer besser ins Spiel gekommen und waren dann im Abschluss effektiv." Nach der verpatzten vergangenen Saison war der erfolgreiche Meisterschaftsauftakt Balsam auf der Schalchner Fußballseele. "Man spürt nach langem wieder eine Euphorie in der Mannschaft und im Verein", erzählt Erkner.

Morgen sind die Schalchner in Esternberg zu Gast. Die Sauwaldveilchen sind mit einer 0:1-Niederlage in Gmunden in die neue Saison gestartet. "Esternberg ist eine gute und erfahrene Landesliga-Mannschaft. Wir wissen, was uns dort erwartet. Klar ist aber, dass wir an die Leistung gegen Andorf morgen anknüpfen wollen."

Ruhe bewahren

Für die Andorfer war es dementsprechend ein klassischer Fehlstart in die neue Saison. Sektionsleiter Gerald Berger sah einen unglücklichen Auftritt seiner Mannschaft: "Wir haben versucht, das Spiel zu machen, aber Schalchen hat sehr clever verteidigt. Sie waren die aggressivere Mannschaft und haben ihre Chancen effizient genutzt." Aufseiten der Andorfer konnte man wiederum mit der Chancenverwertung ganz und gar nicht zufrieden sein. Berger fordert allerdings Ruhe ein: "Es ist jetzt ganz wichtig, den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Wir müssen in Ruhe weiterarbeiten, dann können wir mit Sicherheit auf lange Sicht gesehen unsere Qualität auf den Rasen bringen." Mit Munderfing kommt morgen der Aufsteiger nach Andorf. Der FCM konnte seinerseits im ersten Landesliga-Spiel seit elf Jahren mit dem 0:0 zuhause gegen Schärding einen Achtungserfolg erzielen.

Der Vizemeister aus der Bezirkshauptstadt empfängt morgen die Union Gschwandt, die in der vergangenen Saison erst in der Relegation den Ligaerhalt sichern konnte.

