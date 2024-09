"Es ist abstoßend, was Kickl von sich gegeben hat"

"Wir wollen die Kraft der Mitte sein und haben intensive Wochen hinter und vor uns", sagte Rieds ÖVP-Bezirksparteiobmann Günther Lengauer am Montag bei der Einleitung für die Pressekonferenz der Innviertler Spitzenkandidaten, die wenig überraschend von ÖVP-Klubobmann August Wöginger aus Sigharting angeführt werden. Auf Platz zwei folgt die Nationalratsabgeordnete Andrea Holzner, Manfred Hofinger, seit 2013 Abgeordneter zum Nationalrat, folgt auf dem dritten Platz. Der erneute Einzug von Hofinger, der auch Bürgermeister von Lambrechten ist, ist nicht fix. Auf der Landesliste ist Hofinger auf Platz fünf gereiht.

"Es wird eine Richtungsentscheidung zwischen ÖVP und FPÖ. Der Abstand bei der EU-Wahl war mit weniger als einem Prozentpunkt (0,9 Prozent, Anm. d. Red.) viel geringer, als es Meinungsforscher vorhergesagt haben. Wir tun alles, um das aufzuholen", sagte Wöginger bei der Pressekonferenz in Kirchheim. Wenig überraschend fand der Sighartinger scharfe Worte in Richtung FPÖ-Chef Herbert Kickl. "Was er zuletzt von sich gegeben hat, ist widerlich und abstoßend. Dass der Holocaust verharmlost wird, ist für mich eigentlich unglaublich. Wir wollen keine extremen Positionen, weder am rechten noch am linken Rand. Andreas Babler führt die SPÖ komplett nach links. Wir stehen für eine starke Mitte. Mit Karl Nehammer haben wir einen Staatsmann als Bundeskanzler, auf den man sich verlassen kann", sagte Wöginger.

Im Innviertel gebe es laut Meinungsumfragen, so Wöginger, noch rund 28.000 unentschlossene Wähler. Im Wahlkampf werde man viel auf persönliche Kontakte und Hausbesuche in allen 112 Innviertler Gemeinden setzen. "Im Wahlkampf ist jeder aufgerufen, alles zu geben", sagte Wöginger in Richtung der mehr als 25.000 ÖVP-Mitglieder im Innviertel.

"Der Schutz der Bevölkerung ist uns ein sehr wichtiges Anliegen", sagte Hofinger. Es brauche, um Terror noch effektiver zu bekämpfen, mehr Möglichkeiten für die Polizei. Zudem setze er sich für den Ausbau von Polizeidienststellen ein. Erfreut zeigte sich Hofinger über die Modernisierung der Zehner-Kaserne in Ried, für die er sich politisch vehement eingesetzt habe. "Es werden 82 Millionen Euro investiert. Der Rohbau des Hauptgebäudes ist bereits fertig", sagte Hofinger und fügte hinzu: "Im Asylwesen braucht es strenge Regeln, damit kein Sozialmissbrauch passiert. Volle Sozialleistungen sollen erst ab dem fünften Aufenthaltsjahr in Österreich gewährt werden. Es braucht Anreize, um arbeiten zu gehen. Was wir nicht brauchen, sind Dauersozialhilfeempfänger." "Für uns steht jeder einzelne Mensch mit seiner Würde im Mittelpunkt. Es geht um das Vertrauen in die Demokratie", sagte Holzner, die gute Chancen hat, erneut in den Nationalrat einzuziehen.

Einen Themenschwerpunkt zu den Nationalratswahlen aus der Sicht des Innviertels lesen Sie am kommenden Donnerstag in der Rieder Volkszeitung beziehungsweise Braunauer Warte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Herbert Kickl

Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.