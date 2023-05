Es gibt was auf die Ohren: Neun Tage voller Musik beim KiK Open Air

Bereits zum dritten Mal bringt das KiK Open Air musikalische Vielfalt auf drei Bühnen nach Ried. Die über viele Monate gereifte Idee eines urbanen Festivals mitten in Ried fand 2020 während – und wohl auch aufgrund – der Coronapandemie ihren Anfang. Die Hauptbühne befindet sich mitten im Grünen direkt in der Innenstadt (Eingang Mühlbachgasse) am Parkplatz der Firma Tonninger. Dort wird an vier Tagen ein abwechslungsreiches Programm mit österreichischen und internationalen Musikerinnen und Musikern geboten.

Abgerundet werden die Konzerte für alle Nachteulen und Partylöwen am Mittwoch, 7., und Freitag, 10. Juni, mit den Aftershow-Partys im KiK. Die "PoP-uP Bühne" ist heuer insgesamt neun Tage im Einsatz. Bereits ab Freitag, 2. Juni, wird hier Programm geboten. Damit wollen die Veranstalter nicht nur auf das KiK und das Open Air aufmerksam machen, sondern auch öffentliche Plätze in der Innenstadt bespielen und ihre Qualität und ihr Potential zeigen. Insgesamt gibt es heuer – mitten in Ried – an neun Tagen 38 Programmpunkte. So soll das KiK Open Air 2023 auch einen Beitrag zur Belebung der Innenstadt leisten. Zu sehen gibt es bei der diesjährigen Auflage auf der Main-Stage unter anderem Mono & Nikitaman, Jimmy and the Goofballs, Monobrother (alle am 7. Juni), 5/8erl in Ehr’n (8. Juni), Kontrust, Mono Dual 721, Bastards Mustard (9. Juni), Voodoo Jürgens, Culk, Werckmeister (10. Juni). Darüber hinaus gibt es am Samstag, 10. Juni, von 10.30 bis 11.30 Uhr ein Kinderprogramm. Das Theater Tabor führt – bei freiem Eintritt – Pippi Langstrumpf auf.

Ticketinfos: Mit dem Festival- Pass haben Besucherinnen und Besucher Zugang zu sämtlichen Veranstaltungen im Zuge des KiK Open Air 2023. Die Tagestickets gelten für die Veranstaltungen auf der Main Stage an den jeweiligen Tagen. Die Aftershowparty findet jeweils am Mittwoch und Freitag im Anschluss an die Konzerte im KiK Keller statt.

Tickets für die Open-Air-Veranstaltung sind online im Ticketshop des KiK, im KiK Office zu den Öffnungszeiten bzw. bei den "KiK Open Air PoP-uP"-Events sowie an der Abendkassa erhältlich.

