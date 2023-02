OÖ-Derby SV Ried gegen den LASK: Es gibt noch mehr als 2000 Karten

Das bisher letzte Derby in Ried endete am 14. Mai 2022 mit einem 1:1-Unentschieden.

RIED. "Es gibt noch Karten für alle Sektoren im Heimbereich", sagte SV-Guntamatic-Ried-Marketingleiter Tim Entenfellner Donnerstagvormittag. Rund 4900 Tickets wurden bis Donnerstagmittag für das Oberösterreich-Derby am morgigen Samstag (17 Uhr) zwischen der SV Ried und dem LASK in der Josko-Arena verkauft. "Es sind somit noch rund 2800 Karten erhältlich", sagte Rieds Marketingleiter Tim Entenfellner.

Anders als bei den vergangenen vier Duellen der beiden Teams, bei denen Zuschauer erlaubt waren, wird die Josko-Arena mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit morgen nicht ausverkauft sein. Auch die bittere 0:1-Heimniederlage am vergangenen Sonntag gegen Hartberg dürfte dabei eine Rolle spielen. "Wenn wir gegen Hartberg gewonnen hätten, wäre der Andrang sicher noch etwas größer", sagt SV-Ried-Geschäftsführer Rainer Wöllinger.

"Ich bin überzeugt davon, dass das Stadion gegen den LASK mit 6000 bis 6500 Zuschauern sehr gut ausgelastet sein wird", sagt Entenfellner. Restlos ausverkauft ist der VIP-Bereich, auch der Auswärtssektor wird mit 500 Fans des LASK voll sein. Karten gibt es am Freitag noch in der Geschäftsstelle der SV Ried und bis zum Spielbeginn online auf der Homepage der SV Ried. Die Tageskassen, wo es noch genügend Tickets geben wird, haben am Samstag ab 15 Uhr geöffnet. Die Gesamtkapazität in der Josko-Arena liegt bei 7300 Plätzen.

Gute Nachrichten gab es bereits am Mittwoch für die Verantwortlichen der SV Ried, denn da ist die Spielerlaubnis in Form der Rot-Weiß-Rot-Card für den neuen serbischen Offensivspieler Aleksandar Lutovac eingetroffen. "Es ist alles erledigt, die Zusammenarbeit mit dem AMS Ried und der Bezirkshauptmannschaft Ried war einmal mehr hervorragend", betont Xandi Mitterhofer, die in der SV-Ried-Geschäftsstelle unter anderem für die Finanzen und die Lizenzierung zuständig ist. Der 25-Jährige ist somit gegen den LASK spielberechtigt. Der zuletzt beim serbischen Spitzenverein Partizan Belgrad unter Vertrag stehende Lutovac kann sowohl auf der rechten Seite als auch im Sturm eingesetzt werden.

"Lutovac ist ein sehr robuster, zweikampfstarker Flügelspieler mit viel Geschwindigkeit. Er wird uns sicher weiterhelfen und wird aller Voraussicht nach gegen den LASK im Kader stehen", sagt SV-Ried-Trainer Christian Heinle.

Ob Philipp Pomer und David Ungar, die gegen Hartberg verletzungsbedingt fehlten, zurückkehren, wird sich sehr kurzfristig entscheiden. Das Duo trainierte diese Woche bereits teilweise wieder mit der Mannschaft mit, daher scheint ein Einsatz durchaus möglich.

