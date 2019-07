"Es geht nur miteinander, nicht gegeneinander!"

"Aaaah!" Die drei Touristen aus Japan sind hörbar begeistert vom Ausblick vom Schlosspark aus auf den Inn. Sofort werden Kamera und Handy gezückt. Daneben sucht und findet eine verschwitzte Radfahrer-Gruppe aus Deutschland einen Platz zum Rasten. Eine vierköpfige niederländische Familie ist offenbar auf der Suche nach einem Restaurant, die Kinder scheinen schon hungrig zu sein. Das ältere deutsche Radfahrer-Ehepaar fragt an der Tourist-Informationsstelle an der alten Innbrücke, ob aufgrund des Hochwassers alle Radwege offen sind. Die Schanigärten am Stadtplatz sind an diesem späten Dienstagvormittag gut frequentiert, eine rund 30-köpfige mit Rucksack bepackte Gruppe Jugendlicher wandert Richtung Inn. Tourismus-Alltag in Schärding.

"Auch neue Akzente setzen!"

Die Debatte um die Zukunft des Tourismus in Schärding war zuletzt öffentlich und in den sozialen Medien heftig entbrannt (die OÖN haben berichtet). Wir haben bei Gastronomen und Handelsbetrieben nachgefragt, wie sie die aktuelle Situation beurteilen und in die Zukunft blicken. Der Tenor: Es ist ein Blick in eine unsichere Zukunft. Wie angespannt die Lage ist, beweisen zahlreiche Absagen von Geschäftsleuten, die sich zu dieser Sache nicht öffentlich äußern wollen.

Mathias Hermann, Obmann von "Schärding innovativ", sagt auf OÖN-Anfrage: "Der Einzelhandel in einer Kleinstadt wie Schärding ist aufgrund der Struktur der Stadt unter Druck. Ein zukunftsträchtiger Weg kann daher nur mit einem gestärkten Tourismusverband erfolgen. Das droht, in Gefahr zu geraten. Man sollte nicht nur die Basisarbeit weiterführen, sondern neue Akzente setzen und Projekte entwickeln." Der Tages- und Gesundheitstourismus laufe in Schärding nicht schlecht, aber es gebe auch noch Chancen für Konferenz- und Seminartourismus, sagt Mathias Hermann. "Handel und Gastronomie profitieren, keine Frage, aber ich sehe die Stadt als Ganzes. Je besser die Wirtschaft läuft, umso besser ist das für die Stadt Schärding. Es geht nur miteinander, nicht gegeneinander und hoffe im Sinne aller für eine vernünftige Lösung", sagt der Sprecher von "Schärding innovativ".

Stefan Schneebauer, Hotelier und Wirtesprecher im Bezirk Schärding, erklärt: "Die Qualitätsmarke Schärding hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt und somit auch für eine gute Entwicklung in der Schärdinger Gastro-Szene gesorgt. Die Gastronomie sichert den Erhalt vieler Arbeitsplätze. Zulieferer wie Bäcker, Metzger dürfen nicht vergessen werden. Ebenso befeuert der Tourismus den Handel sowie eine finanzkräftige Stadtgemeinde. Daran ist sicher unser Tourismusverband unter der Führung von Frau Berndorfer maßgeblich beteiligt, doch viel mehr ist der Tourismusverband immer als Bindeglied zwischen den Wirten aufgetreten."

"Wirtschaftszweig erhalten!"

Man habe gemeinsam Veranstaltungen gemeistert, das habe Schärding so groß gemacht, sagt Schneebauer. Nun drohe dies verloren zu gehen. "Tourismus ist unsere einzige größere Einnahmequelle, wir haben eben keine Industrie. Die Zusammenarbeit zwischen Stadtgemeinde und Tourismus wird in Zukunft mit Sicherheit noch enger werden. Ich bin mir aber sicher, dass über alle Parteigrenzen hinweg alles dafür getan wird, um diesen Wirtschaftszweig so gut es geht zu erhalten, um Rückgänge zu vermeiden, damit es uns nicht so geht wie Obernberg", erklärt Stefan Schneebauer.

"Besser wird’s sicher nicht"

Die Betreiberin der Vinothek "Vino", Susanne Hargassner, sieht nur mit einem starken Tourismusverband eine Chance für Handel und Gastronomie: "Wir sind alles kleine Betriebe und brauchen einen starken Tourismusverband. Wenn etwas so gut läuft wie bisher – warum riskiert man, die gute Servicequalität, um die uns so viele beneiden, zu schmälern? Das Tourismusbüro an der Innbrücke ist nicht nur Anlaufstelle für Touristen, sondern auch für die Bürger Schärdings ganz wichtig", sagt auch die Vino-Betreiberin auf OÖN-Anfrage.

Jochen Roßgatterer betreibt ein Schuhgeschäft in Schärding. Für ihn bedeutet der Tourismus guten Umsatz. Er sagt: "Ohne Touristen hätten wir sicher 30 Prozent weniger Umsatz. Die ganze Debatte jetzt ist sicher nicht förderlich, aber wie es tatsächlich weitergehen wird, ist noch schwer zu sagen. Das hängt auch davon ab, wie groß das Team ist, mit dem weitergearbeitet wird. Aber besser wird’s sicher nicht werden."

